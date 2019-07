Fostul trezorier PSD, Mircea Draghici acuzat ca i-a avertizat pe angajatii AEP veniti in control ca urmeaza sa le fie sef

Fostul trezorier PSD Mircea Draghici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul trezorier PSD, Mircea Draghici, i-a atentionat pe angajatii Autoritatii Electorale Permanente (AEP) veniti in control ca urmeaza sa fie numit presedinte al acestei institutii, in incercarea de a-si ascunde faptele, arata procurorii in rechizitoriul DNA prin care l-au trimis joi in judecata. Procurorii DNA arata, in rechizitoriul prin care fostul trezorier PSD a fost trimis in judecata, ca in perioada ianuarie 2017 – noiembrie 2018, a fost virata catre PSD, ca subventie de la bugetul de stat, prin Autoritatea Electorala Permanenta, suma totala de 101.168.310,77 lei, din care in anul 2017, a fost virata suma de 14.449.371,31 lei, iar in perioada ianuarie – noiembr ...