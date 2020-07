Fostul vicepresedinte al Comisiei SRI, DEZVALUIRI din interiorul sercviciilor secrete: 'Justitia trebuie sa se faca dupa probe, nu dupa interceptari'

Fostul vicepreşedinte al Comisiei de control al SRI, Marian Cucşa, a vorbit, într-un interviu pentru MEDIAFAX, despre informările Serviciului în perioada pandemiei, despre interceptări şi despre implicarea SRI în justiţie.

Reporter MEDIAFAX: Din iunie anul acesta, nu mai sunteţi vicepreşedinte în comisia de control al SRI. Aţi reuşit să faceti tot ce v-ati propus?

Marian Cucşa: De două săptămâni nu mai sunt vicepreşedintele Comisiei şi nici membru al comisiei de control asupra activităţii SRI. Aşa cum ştiţi, de trei ani a fost o activitate intensă la Comisie. Bineînţeles că sunt lucruri pe care am reuşit să le facem, sunt lucruri care au rămas neterminate la comisie. Ţinând cont de volumul mare de lucru care a fost, mai ales în perioada 2017, până spre mijlocului anului 2019, nu am reuşit să finalizăm tot ce ne-am propus – mă refer la audieri, la rapoarte, la controale la sediile serviciului Român de Informaţii. Ne-am propus să mergem şi să vedem cum funcţionează segmentele toate în cadrul SRI.

Din păcate, nu am reuşit să le facem pe toate, am fi avut multe persoane de audiat pentru că am început un şir de audieri şi foarte multe dezvăluiri, lucruri care planau în spaţiul public şi era normal să le documentăm să vedem dacă sunt reale, în ce măsura s-au întâmplat, dacă s-au întâmplat şi care ar fi măsurile pe care să le dispunem noi ca legislativ după ce ne exercităm controalele şi audierile în cadrul comisiei şi să nu se mai întâmple – dacă s-au întâmplat.

După cum ştiţi, am avut zeci de ore de audieri chiar şi cu conducerea SRI, cu reprezentanţii SRI şi cu alte persoane publice care au venit şi au semnalat diverse lucruri care s-au întâmplat „în perioada de domnie” în care a fost director George Maior şi prim-adjunct Florian Coldea şi secretar şi şef la direcţia juridică „câmpul tactic” domnul Dumbravă.

Aceea a fost cea mai controversată perioadă a SRI. Nu am reuşit să documentăm totul pentru că a fost un volum foarte mare de lucru. Sper ca în comisia actuală - actuala comisie, conducere şi noii membri să continue lucrurile în măsura în care consideră că sunt de interes şi să reglementeze pentru a nu se mai intâmpla derapaje. Acesta este scopul comisiei – să exercite un control, dacă există derapaje să le semnaleze şi să reglementeze din punct de vedere legislativ şi să nu mai existe.

„Au existat informări ale SRI, pe coronavirus, din luna ianuarie”

Reporter MEDIAFAX: Cum ati caracteriza modul in care aceasta comisie functioneaza? Discutam de un control formal sau unul efectiv?

Marian Cucşa: Pot să vă spun cu toată sinceritatea că în toată perioada cât am fost membru al comisiei şi vicepreşedinte, consider că a fost un control real şi independent serios, fără niciun fel de alte etichete, cum s-a întâmplat în perioada legislaturii trecute, când a fost altă conducere în comisie şi altă conducere a SRI. Consider că, în mare parte, Comisia şi-a exercitat atribuţiile şi a fost un control real, serios şi independent asupra SRI. Nu cred că e cineva în ţară care îşi doreşte să avem un SRI slăbit sau slab. Nu. Ne dorim să nu existe derapaje, ne dorim ca SRI să-şi exercite atribuţiile legale şi să contribuie la bunul mers al lucrurilor din România.

Eu am avut o ieşire publică în luna februarie. Am invitat la audieri reprezentanţii SRI pentru a ne pune la dispoziţie datele pe care le au despre pericolul pătrunderii pe teritoriul României a coronavirusului. La momentul respectiv, nu aveam niciun caz în România. În Europa nu apăruseră, era primul român infectat pe vasul din Japonia. La momentul în care am cerut informări şi chiar convocarea CSAT pe acest subiect, multe partide m-au criticat vehement. Din păcate, am avut dreptate. Am cerut măsuri de prevenire, aşa cum e normal. Nu s-au luat măsuri din timp şi suntem în situaţia pe care o vedem astăzi, din păcate. Atunci am solicitat control amănunţit la graniţe, termoscanere, dotări în spitale şamd.

Pe subiectul coronavirus, SRI a informat, au existat informări, colaborări din luna ianuarie, dar agenda guvernanţilor a fost cu totul alta – alegerile anticipate.

Reporter MEDIAFAX: Ultima oară când s-a vorbit intens în spaţiul public despre SRI şi comisia de control a fost în scandalul privind proiectul de autonomie a ţinutului secuiesc. S-a edificat comisia în acea situaţie? SRI v-a transmis un punct de vedere?

Marian Cucşa: Da, am convocat comisia la momentul respectiv, am cerut un punct de vedere. A cerut şi preşedintele Camerei Deputaţilor un punct de vedere SRI. A venit răspuns pentru preşedintele Camerei Deputaţilor prin intermediul Comisiei, l-am înaintat. Nu ştiu dacă l-a prezentat public sau nu, dar pot să vă spun că în momentul respectiv, Comisia şi-a exercitat atribuţiile şi a făcut ceea ce era de făcut. Pot să vă spun că nu a fost pusă în pericol integritatea statului.

Reporter MEDIAFAX: SRI a transmis informaţii in privinta achiziţiilor din pandemie? Avem, mai nou, scandalul Unifarm. În scandalul Hexipharma, de exemplu, SRI a transmis că acest caz nu privea securitatea naţională.

Marian Cucşa: Nu eram membru al Comisiei când a fost situaţia cu Hexipharma, dar având acces la documente, m-am uitat. În ce priveşte achiziţiile în perioada pandemiei, nu am reuşit până am plecat din comisie să audiem conducerea SRI să ne pună la dispoziţie situaţia pe achiziţii, pe implicarea SRI în perioada pandemiei cu informări, cu tot ceea ce au contribuit ei, pentru că stiu că sunt în echipa de la situaţii de urgenţă – au un departament la nivelul Guvernului unde există şi reprezentanţi SRI tocmai pentru a le pune în timp util la dispoziţie datele pe care le au.

E un subiect pe care sper să-l documenteze şi să-l prezinte public actuala comisie cu componenţa ei. Să vedem dacă au existat informări din partea SRI către beneficiari legali că ar fi fost nereguli pe perioada achiziţiilor. Sunt lucruri pe care trebuie să le documenteze comisia şi să vadă cum au acţionat autorităţile mai departe, dacă au existat aceste informări. E un alt subiect, pentru că pe multe lucruri SRI a informat beneficiari legali. Treaba Serviciului s-a încheiat, pentru că atât poate să facă, dă mai departe informaţia către beneficiarul legal. El trebuie să valorifice informaţia, să ia măsuri pentru a stopa abuzul şi a nu se întâmpla abuzuri cum vedem la Unifarm. E un subiect pe care îl aştept cu mare interes să-l văd în spaţiul public.

Reporter MEDIAFAX: În cazul Unifarm cum credeţi că s-au întâmplat lucrurile?

Marian Cucşa: Pot să vă spun, în măsura în care s-a discutat în spaţiul public. Nu o să vă spun din documente secrete, pentru că avem un regim special şi nu voi putea discuta mult despre subiect, dar e de interes să discutăm la un moment dat când vor avea timp cei din comisie. Să discutăm mai intens.

„Economia este la pământ, din păcate”

Reporter MEDIAFAX: Preşedintele Klaus Iohannis a spus, după ce a decretat starea de urgenţă, că SRI este de folos în lupta impotriva Covid-19. Împărtăşiţi această opinie?

Marian Cucşa: Eu am spus înainte preşedintelui Klaus Iohannis că sănătatea cetăţenilor ţine de siguranţa naţională, iar atribuţiile legale ale SRI intră şi acest lucru. Da, e de folos. Trebuie ajutorul SRI pentru că ei culeg prin metode specifice informaţii şi trebuie să le pună la dispoziţia autorităţilor pentru a fi pregătite. Ne-am trezit cu foarte mulţi români care au venit la graniţe, autorităţile nu erau pregătite să-i primească în ţară, să-i gestioneze, să nu ajungă focare de infecţie. Aici aş aduce în atenţie un subiect foarte de actualitate.

Când eu am cerut SRI date despre pericolul pătrunderii pe teritoriul României a coronavirusului, am avut şi audieri. După audieri, chiar n ziua audierilor am avut un grup de români care au venit din Italia. Italia era deja focar şi au mers în Suceava. Au spus la graniţă că vin din Austria sau din Germania. Am spus că, din păcate, avem dovada că autorităţile nu sunt pregătite la graniţele terestre şi că la Suceava vom avea primul focar de infecţie. Din păcate, am avut dreptate. S-au dus la Suceava veniţi din Italia. Aici e şi vorba de nepăsarea unor oameni care nu au realizat că îşi pun în pericol dacă nu declară de unde sunt.

Vreme de două luni, au izolat toată ţara. O situaţie dramatică pentru segmentul economic, în mod special. Nu ştiu cum vor acţiona guvernanţii, pentru că economia este la pământ, din păcate.

Reporter MEDIAFAX: Sunt voci care spun ca au existat derapaje în privinţa implicării SRI în lupta anticorupţie. Din perspectiva unui fost sef al comisiei de control, care ar fi limita - până unde ar trebui SRI să sprijine procurorii?

Marian Cucşa: Ne uităm în lege şi spunem, strict pe legea care e în vigoare în momentul de faţă. Spune foarte clar că atribuţiile SRI merg până la informarea beneficiarului legal. Acolo se opresc atribuţiile. Mai departe, ceea ce am văzut că a făcut domnul Dumbravă cu consiliere juridică a procurorilor şi judecătorilor, acolo e deja de natura derapajului din partea unor reprezentanţi ai SRI.

Nu e corect nici să punem o etichetă pe întreaga instituţie, pentru că au fost reprezentanţi care au făcut derapaje. Au existat derapaje în mod special pe această zonă, pentru că şi-au depăşit atribuţiile legale.

„Trebuie trasate sarcini clare Serviciului Român de Informaţii”

Reporter MEDIAFAX: Auzim tot mai des ca SRI e implicat in tot şi în toate. Totusi, când ceva nu merge bine (şi avem exemplul protestului din 10 august) aceleaşi voci blamează lipsa de implicare a SRI în informarea autorităţilor. Cum vă explicaţi acest paradox?

Marian Cucşa: Una din marile probleme ale actualilor legislaturi, dar şi ceilalţi parlamentari care au fost înainte – că nu au făcut ordine în legile securităţii naţionale. S-a înfiinţat o comisie în 2018 pentru redactarea şi actualizarea legilor se siguranţă naţională în care ne doream să modificăm şi spuneam foarte clar care sunt atribuţiile SRI, pentru că aveam o legislaţie din 90 – nu mai corespunde riscurilor şi ameninţărilor la care e supusă România în momentul de faţă, pentru că diferă foarte mult toate lucrurile, şi tehnologia.

Trebuie actualizată legislaţia şi să spunem foarte clar până unde merg atribuţia SRI, să spunem foarte clar: astea sunt domeniile de siguranţă naţională care intră în atribuţia SRI. Mai departe, dacă a intervenit pe un anumit domeniu. Şi-a depăşit atribuţiile, răspunzi în faţa legii. Aşa e normal şi e o problemă care trebuie rezolvată foarte repede, pentru că inclusiv SRI e pus în situaţii delicate. Aşa cum aţi spus dvs, pe de o parte e acuzat că nu se implică şui că nu nformează şi nu ia măsuri pentru a nu se întâmpla anumite lucruri, pe de altă parte, se spune că s-a implicat prea mult. Da - implicat prea mult pe zona de justiţie punctual din partea anumitor reprezentanţi. Trebuie actualizat cadrul legislativ urgent.

Reporter MEDIAFAX: Până la urmă, aţi primit răspuns cât cheltuieşte SRI pe interceptările românilor? Aţi făcut o solicitare publică in acest sens.

Marian Cucşa: Am făcut mai multe solicitări în acest sens. Pot să vă spun, din datele publice, că au costat foarte mult interceptările. Cred că la momentul respectiv, am spus că din interceptările pe un an se făceau mulţi kilometri, multe sute de kilometri de autostradă. Din păcate, în raportul privind interceptările am spus nişte lucruri documentate – mă refer la numărul mare de interceptări ale românilor, inclusiv costurile. Până la decizia Curţii, s-au practicat aceste lucruri. De atunci s-a intrerupt şi se fac interceptări ce ţin strict de siguranţă naţională, nu şi pe alte domenii. Costurile sunt foarte mari pe interceptări. Imaginaţi-vă că se monitorizează 24 de ore din 24. Pe un mandat de siguranţă naţională de interceptare nu e o singură persoană,nu e un singur post telefonic. E un întreg procedeu de interceptare.

Reporter MEDIAFAX: Ce concluzie să tragem?

Marian Cucşa: Concluzia e una destul de raţională – aşa ar trebui să fie. Trebuie trasate sarcini clare Serviciului Român de Informaţii – mă refer la cadrul legislativ. Atunci am spus şi susţin şi acum că e nevoie de autoritatea naţională de interceptări, o autoritate unică să facă interceptările. Mai sunt şi alte instituţii care fac interceptări, nu doar SRI. Ar fi normal să se facă doar de o singură instituţie.

„Trebuie făcută ordine în Justiție”

Reporter MEDIAFAX: Înalta Curte mi-a spus, la o solicitare, că anul acesta au fost emise 353 de mandate de securitate naţională şi anul trecut – 1.017 (mai mult decat în 2018 şi în 2017). Cum comentaţi aceste cifre?

Marian Cucşa: E un număr semnificativ mai mic decât ce era în perioada protocoalelor. E o diferenţă foarte mare, faţă de numărul de interceptări. În perioada 2005-2015 sau 2016 au existat 311.000 de mandate de interceptare. Deci putem să facem un calcul pe ani. De acolo a ieşit şi numărul foarte mare de români interceptaţi, unde la numărul de 6 milioane de români interceptaţi în acea perioadă – să nu se înţeleagă că intr-un singur an au fost interceptaţi toţi – au fost şi mandate de prelungire. S-au prelungit mandatele de interceptare pentru anumite persoane.

Atunci am solicitat şi voiam să reglementăm legislativ ca toate persoanele care au fost interceptate, cu excepţia celor care sunt de siguranţă naţională şi sunt un pericol la integritatea statului, celelalte persoane să fie notificate obligatoriu că sunt interceptate. Să ştie că au fost interceptate 2 luni, 3 luni. Să ştie şi ei. Avem persoane publice, nu dau nume, care află după 3-4-5 ani că au fost interceptaţi pe o perioadă de un an, de doi. Şi află întâmplător, nu că ar fi fost notificaţi.

Reporter MEDIAFAX: S-a discutat şi despre magistraţi, care au aflat că au avut dosar penal la DNA după mulţi ani de la clasare.

Marian Cucşa: E o altă problemă şi la justiţie. Trebuie făcută ordine şi acolo. Ştiţi bine, practicile de a fi interceptaţi magistraţi, judecători, să li se constrângă viaţa personală, să se ştie detalii despre viaţa personală, iar acele detalii să fie ţinute la secret şi aduse în atenţia persoanei respective dacă e un pericol – nu e normal aşa ceva. Justiţia trebuie să se facă după probe şi după dovezi, nu după interceptări secrete.

Am fost într-o vizită de lucru în Germania cu Comisia de control a serviciului de informaţii din Germania. Am discutat deschis cum se întâmplă la ei, cum procedează şi au o zicală foarte bine articulată: „Cel care ştie tot nu are voie să dacă orice; cel care are voie să facă orice nu trebuie să ştie tot”. E foarte profund. Aşa ar trebui să se întâmple lucrurile.

Reporter MEDIAFAX: Nu pot sa nu intreb despre protocoalele secrete. Au fost un rău necesar, din punctul dvs de vedere?

Marian Cucşa: Nu, nu au fost un rău necesar. În momentul în care am cerut şi declasificarea protocoalelor şi denunţarea lor au fost voci în spaţiul public, chiar foşti ofiţeri care au spus că distrugem SRI şi toate lucrurile. SRI şi acum îşi exercită atribuţiile şi nu am avut niciun fel de atentat la siguranţa naţională şi sunt 2-3 ani de atunci. Nu erau necesare protocoalele. Avem legislaţie în vigoare. Colaborarea interinstituţională trebuie să fie în baza legii, nu în baza protocoalelor sau a înţelegerilor secrete sau de altă natură.