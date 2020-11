Fotbal: Antrenorul Cristiano Bergodi a anuntat ca demisioneaza de la Universitatea Craiova

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a anunţat, vineri seara, după înfrângerea cu Chindia Târgovişte (0-1) că se gândeşte să demisioneze din funcţie. ''Cel mai urât meci, am jucat slab, nu ştiu ce se întâmplă, e multă confuzie. Eu sunt antrenor şi eu sunt vinovat de acest lucru. Am avut jucători care au lipsit, dar eram convins că cine intră poate juca bine. Nu dau vina pe ei, eu am vina pentru această înfrângere, am şi probleme, mă gândesc să îmi dau demisia'', a declarat Bergodi la Digi Sport. ''Sunt probleme şi poate asta s-a văzut şi în jocul echipei. Jucătorii nu au nicio vină, la pauză se putea schimba toată echipa, dar şi antrenorul. Probabil fără mine echipa porneşte din nou cu altcineva. Eu cred că sută la sută îmi dau demisia'', a mai spus tehnicianul italian. Cristiano Bergodi a fost numit antrenor la Universitatea Craiova pe 7 mai, când a fost numit în locul lui Corneliu Papură. Venirea sa la echipă a avut un impact pozitiv imediat, cu o serie de victorii, între care şi pe terenul campioanei en titre, CFR Cluj (3-2), iar Universitatea a jucat în ultimul meci cu titlul pe masă, la Craiova, pierzând cu 1-3 ''finala'' cu CFR. Universitatea a avut un start de sezon senzaţional, cu şapte victorii consecutive, dar apoi a pierdut acasă cu Academica Clinceni (0-1), iar după ce a câştigat în deplasare cu FC Hermannstadt (1-0) a urmat un nou eşec pe teren propriu, 0-1 cu Chindia, vineri, în etapa a 10-a. Echipa craioveană a fost eliminată încă de la debutul în preliminariile Europa League, de formaţia georgiană Locomotive Tbilisi, care a câştigat cu 2-1 pe teren propriu. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dãdârlat)