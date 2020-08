Fotbal: Bayern Munchen a castigat trofeul Ligii Campionilor, dupa 1-0 in finala cu Paris Saint-Germain

Bayern Munchen a cucerit trofeul Ligii Campionilor la fotbal, ediţia 2020-2021, după ce a învins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, în finala jucată pe Estadio da Luz din Lisabona. Bayern şi-a trecut în palmares al şaselea său trofeu în cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent (Cupa Campionilor Europeni/Champions League), după ediţiile din 1974, 1975, 1976, 2001 şi 2013. Bavarezii au mai jucat alte cinci finale, în 1982, 1987, 1999, 2010, 2012. Pentru PSG a fost prima sa finală în această competiţie, parizienii cucerind până acum doar Cupa Cupelor. Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul francez Kingsley Coman (59), fost junior al clubului PSG. Foto: (c) Manu Fernandez Pool/via REUTERS Meciul a fost unul de înalt nivel, ambele echipe având ocazii de gol, însă Bayern a fost echipa care a avut iniţiativa şi a încheiat cu o posesie mai bună (61%). În primul sfert de oră nu s-a consemnat nicio ocazie la cele două porţi, dar apoi parizienii au fost aproape de a deschide scorul: Neymar a fost lansat pe contraatac, însă şutul său a fost respins cu şansă de portarul Neuer (18). Bayern a răspuns la scurt timp cu o ocazie imensă de a marca, dar Lewandowski (22) a nimerit bara cu un şut din întoarcere. PSG şi-a creat o nouă ocazie mare de gol, Di Maria fiind lansat splendid în careu de Herrera, însă şutul argentinianului a trecut peste poartă (23). Herrera a expediat un şut bun (29), dar Goretzka a deviat mingea în corner. La poarta cealaltă, Lewandowski a avut o nouă şansă de a înscrisă, reluând cu capul dintr-o poziţie dificilă, însă Navas a fost la post (31). Neuer a fost din nou magistral în faţa lui Mpabbe (45), după care puţine secunde mai târziu Gnabry a păstruns în careu şi a şutat la colţul scurt, dar Navas a reţinut. Diferenţa a fost făcută de francezul Coman (59), care a marcat cu capul din centrarea perfectă a lui Kimmich. Bayern a presat şi Kimpembe a respins providenţial din faţa lui Lewandowski (61). PSG a încercat să pună mai multă presiune pe poarta adversă, iar Neuer (70) a avut o nouă intervenţie de senzaţie în faţa lui Marquinhos, după o pasă cu călcâiul a lui Di Maria. În min. 73 s-a petrecut o fază controversată în careul bavarezilor, când Kimmich a respins mingea lovind piciorul lui Mbappe, dar nu s-a dictat penalty, în ciuda prezenţei arbitrajului video. Ultima şansă a parizienilor s-a consumat în minutele adiţionale (90+2), când centrarea lui Neymar nu a fost ajunsă de Choupo-Moting. Foto: (c) Miguel A Lopes POOL/EPA Arbitru de rezervă la acest meci a fost românul Ovidiu Haţegan. Bayern a devenit a treia echipă care ajunge la 500 de goluri marcate în Champions League, Real Madrid şi FC Barcelona având mai multe goluri înscrise în competiţie. PSG este a cincea echipă franceză care ajunge în finala CCE/Champions League, cluburile din Hexagon pierzând cinci din cele şase finale jucate. Bayern este prima echipă care câştigă o ediţie a Ligii Campionilor cu victorii pe linie. Bayern are victorii pe linie în ultimele sale 21 de meciuri oficiale, şi 28 de victorii şi un egal în ultimele 29. Paris Saint-Germain - Bayern Munchen 1-0 (0-0) A marcat: Kingsley Coman (59). Lisabona, Estadio da Luz Liga Campionilor - finala Au evoluat echipele: PSG: 1. Keylor Navas - 4. Thilo Kehrer, 2. Thiago Silva (căpitan), 3. Presnel Kimpembe, 14. Juan Bernat (20. Layvin Kurzawa, 80) - 21. Ander Herrera (23. Julian Draxler, 72), 5. Marquinhos, 8. Leandro Daniel Paredes (6. Marco Verratti, 65) - 7. Kylian Mbappe, 10. Neymar, 11. Angel Di Maria (17. Eric Maxim Choupo-Moting, 80). Antrenor: Thomas Tuchel. Rezerve neutilizate: 16. Sergio Rico, 30. Marcin Bulka - 18. Mauro Icardi, 19. Pablo Sarabia, 22. Abdou Diallo, 25. Mitchel Bakker, 27. Idrissa Gana Gueye, 31. Colin Dagba. Bayern: 1. Manuel Neuer (căpitan) - 32. Joshua Kimmich, 17. Jerome Boateng (4. Niklas Suele, 25), 27. David Alaba, 19. Alphonso Davies - 6. Thiago Alcantara (24. Corentin Tolisso, 86), 18. Leon Goretzka - 22. Serge Gnabry (10. Philippe Coutinho, 68), 25. Thomas Muller, 29. Kingsley Coman (14. Ivan Perisic, 68) - 9. Robert Lewandowski. Antrenor: Hans-Dieter Flick Rezerve neutilizate: 26. Sven Ulreich, 39. Ron-Thorben Hoffmann - 2. Alvaro Odriozola, 5. Benjamin Pavard, 8. Javier Martinez, 11. Michael Cuisance, 21. Lucas Hernandez, 35. Joshua Zirkzee. Arbitru: Daniele Orsato; arbitri asistenţi: Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (toţi din Italia); al patrulea oficial: Ovidiu Haţegan (România) Arbitru video: Massimiliano Irrati, arbitri asistenţi video: Marco Guida (ambii din Italia), Alejandro Hernandez, Roberto del Palomar (ambii din Spania) Cartonaşe galbene: Davies (28), Gnabry (52), Paredes (52), Suele (56), Neymar (81), Thiago Silva (83), Kurzawa (85), Muller (90+4). (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)