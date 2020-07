Fotbal: Boardul DDB anunta inlocuirea lui Adrian Mihalcea cu Gigi Multescu la Dinamo

Boardul Programului DDB (Doar Dinamo Bucureşti) a anunţat, luni seara, înlocuirea antrenorului Adrian Mihalcea cu Gheorghe Mulţescu la echipa de fotbal Dinamo Bucureşti, într-un comunicat publicat pe Facebook de Peluza Cătălin Hîldan. ''În urma analizei rezultatelor din ultima vreme, ţinând cont şi de situaţia critică din clasament, Clubul Dinamo a decis înlocuirea actualului staff tehnic. Propunerea înaintată către boardul DDB este un nou staff tehnic, avându-l ca antrenor pe Gigi Mulţescu. Acesta ar urma să fie ajutat de o altă glorie dinamovistă, Cornel Ţălnar. Consultarea boardului DDB s-a făcut în virtutea unei clauze din memorandumul semnat între FC Dinamo şi ProgramDDB, care prevede obţinerea unui acord din partea DDB înaintea deciziilor majore din cadrul clubului. Boardul DDB şi-a exprimat acordul în legătură cu schimbarea conducerii tehnice, cu condiţia ca din partea conducerii administrative a clubului să existe o asumare totală a deciziei'', se arată în comunicat. Boardul DDB subliniată că a fost ''atent'' la poziţia membrilor DDB şi a suporterilor în general, dar precizează că deocamdată clubul Dinamo nu a fost preluat de către Programul DDB şi nu are căderea de a decide strategia sau de a impune un antrenor. ''Dorim să subliniem că propunerea înaintată către boardul DDB nu conţine şi alte variante de antrenor, aşa cum s-a speculat în presă. Apreciem încrederea voastră faţă de acest proiect socios şi răbdarea de a primi comunicările oficiale. De asemenea vă mulţumim pentru susţinerea manifestată faţă de Proiectul DDB în ciuda situaţiei dramatice în care se află echipa de fotbal. Cu cât lucrurile s-au degradat mai mult în cadrul clubului sub actuala conducere, cu atât mai important devine rolul nostru. E foarte important să înţelegem acest lucru'', mai adaugă comunicatul. DDB i-a mulţumit lui Adrian Mihalcea ''pentru toată strădania şi pentru faptul că a acceptat să vină la Dinamo într-o situaţie foarte delicată a echipei. A găsit un lot decimat, format din jucători descurajaţi. Cineva mai sus de poziţia antrenorului va trebui să-şi asume tot procesul de degradare de la echipă''. Totodată, DDB apreciază ''disponibilitatea lui Gigi Mulţescu de a se implica într-un moment delicat ca acesta. Se ştie despre el că a salvat şi alte echipe aflate într-o situaţie asemănătoare. Potrivit sursei menţionate, Mulţescu a afirmat că doreşte să fie plătit decât în momentul în care Dinamo va fi salvată. Suporterii clubului Dinamo au anunţat, vineri seara, că au semnat un memorandum prin care soarta grupării, prin platforma DDB (Doar Dinamo Bucureşti), poate trece în mâinile lor. ''Reprezentanţii ProgramDDB şi reprezentanţii actualului acţionar majoritar au semnat documentul prin care soarta clubului Dinamo poate trece în mâinile suporterilor. Acest memorandum de înţelegere prevede ca în termen 3 zile începând de astăzi, actualul acţionar majoritar să pună la dispoziţie toate documentele solicitate. Apoi, în termen de 15 zile, să fie finalizat auditul financiar, ale cărui rezultate să fie comunicate suporterilor acţionari. Aceştia vor decide prin vot, pe platforma www.programdd.ro, destinul Clubului. Până la finalizarea acestui proces, ProgramDDB va avea exclusivitate în negocierile pentru preluarea clubului. În tot acest timp vom rămâne deschişi către colaborarea cu orice investitor serios care va dori să se implice în susţinerea sau preluarea clubului alături de suporteri'', se arăta în comunicat. Pe 12 iunie, Asociaţia suporterilor dinamovişti "Peluza Cătălin Hîldan" anunţa că a achiziţionat al doilea pachet de 10% din acţiunile clubului de fotbal FC Dinamo prin programul socios "Doar Dinamo Bucureşti", ajungând acum să controleze 20,6%. Asociaţia suporterilor dinamovişti "Peluza Cătălin Hîldan" a lansat, la 29 mai 2018, proiectul socios "Doar Dinamo Bucureşti" prin care fanii pot deveni acţionari. Potrivit proiectului, fanii au la dispoziţie două variante pentru a deveni membri DDB: pot cotiza cu 48 de euro pe an sau cu 1.948 de euro pe an. În ultima perioadă, având în vedere situaţia dificilă din punct de vedere financiar pe care o traversează FC Dinamo precum şi instabilitatea de la nivelul acţionariatului clubului, mai mulţi oameni de fotbal au donat bani sau au devenit membri cotizanţi precum Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, Cristian Borcea, Cornel Şfaiţer, Ionuţ Nedelcearu, Nicolae Stanciu, George Ţucudean, Cosmin Moţi, Dorin Rotariu, Dragoş Grigore, Vlad Munteanu, Paul Anton, Ştefan Radu, Dario Bonetti sau Ion Crăciunescu. Asociaţia Suporterilor "Peluza Cătălin Hîldan" a cumpărat în luna februarie a acestui an 10,06% din acţiunile deţinute de Ionuţ Negoiţă la gruparea bucureşteană prin programul socios "Doar Dinamo Bucureşti" (DDB). Mihalcea a fost numit antrenor la Dinamo pe 11 martie, în locul lui Dusan Uhrin jr. În cinci meciuri în care a condus-o pe Dinamo, Mihalcea are un bilanţ de o victorie, un egal şi trei eşecuri. Mulţescu (68 ani) a mai antrenat-o de trei ori până acum pe Dinamo, iar ultima oară a pregătit-o pe Petrolul Ploieşti, în 2019. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)