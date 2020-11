Fotbal: CFR Cluj, invinsa acasa de AS Roma cu 2-0, in Europa League

CFR Cluj a fost învinsă de AS Roma cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în Grupa A a competiţiei de fotbal Europa League. Foto: (c) ROBERT GHEMENT/EPA După 0-5 la Roma, campioana României s-a înclinat şi pe teren propriu, în urma autogolului lui Gabriel Debeljuh (49) şi a penalty-ului transformat de Jordan Veretout (67). Foto: (c) ROBERT GHEMENT/EPA AS Roma a obţinut calificarea în şaisprezecimile de finală ale competiţiei în urma acestui succes. Foto: (c) ROBERT GHEMENT/EPA Prima repriză din Gruia a fost una ternă, fără ocazii clare de gol, cele două echipe anulându-se reciproc într-un joc în care au evitat riscurile. CFR a avut o singură şansă notabilă, prin Debeljuh (26), dar croatul a reluat slab şi imprecis cu capul mingea centrată de Camora. Şi Roma a avut o ocazie, Bălgrădean respingând şutul tras din unghi de Borja Mayoral (32). Foto: (c) ROBERT GHEMENT/EPA Giallorossi au făcut diferenţa în repriza secundă, când Paulo Fonseca a făcut câteva schimbări în echipă şi a introdus piese de bază precum Veretout şi Mhitarian. Foto: (c) ROBERT GHEMENT/EPA Bruno Peres (47) a tras primul semnal, şutul-centrare al brazilianului fiind prins de Bălgrădean. Peste două minute, Roma a deschis scorul: Veretout a executat o lovitură liberă cu efect, iar Debeljuh a deviat nefericit în propria poartă (49). Foto: (c) ROBERT GHEMENT/EPA Roma a mai avut o situaţie bună prin Borja Mayoral (62), dar Bălgrădean s-a opus. Oaspeţii au primit un penalty controversat (67), când Mhitarian s-a ciocnit de portarul Bălgrădean, iar Veretout a marcat. Foto: (c) ROBERT GHEMENT/EPA Roma a mai avut o ocazie mare de gol, dar Bruno Peres a ratat singur cu portarul (80). Foto: (c) ROBERT GHEMENT/EPA CFR Cluj a tras trei şuturi din afara careului, însă Pau Lopez nu a avut emoţii la niciunul dintre ele, expediate de Debeljuh (51), Pereira (83) şi Chipciu (90+4). Foto: (c) ROBERT GHEMENT/EPA Bosniacul Dzeko, revenit după ce s-a vindecat de noul coronavirus, a jucat meciul său cu numărul 100 în cupele europene. Meciul de la Cluj a fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului mare fotbalist argentinian Diego Armando Maradona, decedat miercuri la vârsta de 60 de ani. În celălalt meci al grupei, Young Boys Berna s-a impus cu 1-0 la Sofia, în faţa echipei locale ŢSKA. Roma ocupă primul loc, cu 10 puncte, urmată de Young Boys, 7 puncte, CFR Cluj, 4 puncte, ŢSKA, 1 punct. Următoarele meciuri vor avea loc pe 3 decembrie, AS Roma - Young Boys şi CFR - ŢSKA. FC CFR 1907 Cluj - AS Roma 0-2 (0-0) Au marcat: Gabriel Debeljuh (49, autogol), Jordan Veretout (67 - penalty). Cluj-Napoca, Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' Europa League - Grupa A Au evoluat echipele: CFR Cluj: 34. Cristian Bălgrădean - 16. Mateo Susic, 4. Cristian Manea, 3. Andrei Burcă, 45. Mario Camora (căpitan) - 7. Adrian Păun (98. Nicolae Carnat, 71), 94. Cătălin Itu (27. Alex Chipciu, 51), 8. Damjan Djokovic - 99. Mario Rondon, 22. Gabriel Debeljuh (77. Jakub Vojtus, 70), 11. Michael Pereira. Antrenor: Dan Petrescu. Rezerve neutilizate: 12. Grzegorz Sandomierski, 93. Bogdan Checicheş - 13. Denis Ciobotariu, 14. Iasmin Latovlevici, 23. Raul Bogdan Haiduc, 96. Dodi Joca. AS Roma: 13. Pau Lopez - 37. Leonardo Spinazzola (77. Henrih Mhitarian, 64), 4. Bryan Cristante, 5. Juan Jesus - 33. Bruno Peres, 14. Gonzalo Villar, 42. Amadou Diawara (62. Tommaso Milanese, 77), 61. Riccardo Calafiori - 7. Lorenzo Pellegrini (căpitan; 17. Jordan Veretout, 46), 31. Carles Perez (65. Filippo Tripi, 84) - 21. Borja Mayoral (9. Edin Dzeko, 64). Antrenor: Paulo Fonseca. Rezerve neutilizate: 50. Filippo Berti, 83. Antonio Mirante - 2. Rick Karsdorp, 11. Pedro Rodriguez, 54. Riccardo Ciervo. Arbitru: Harald Lechner; arbitri asistenţi: Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch; al patrulea oficial: Julian Weinberger (toţi din Austria) Delegat UEFA: Lukasz Wachowski (Polonia) Cartonaşe galbene: Itu (35), Păun (37), Djokovic (43), Diawara (53), Burcă (66), Camora (71), Dzeko (90+3). AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)