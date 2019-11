Fotbal: CFR Cluj, invinsa de Lazio cu 1-0, in Europa League

CFR Cluj a fost învinsă de Lazio cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, în Grupa E a Europa League la fotbal. Lazio s-a impus prin golul marcat de argentinianul Joaquin Correa (24) şi rămâne în cursa pentru calificare. Totul se va decide de la distanţă, în ultima etapă, când CFR va juca acasă cu Celtic, câştigătoarea grupei, iar Lazio va evolua la Rennes. Campioana României are nevoie de un punct pentru a merge în primăvara europeană, iar Lazio trebuie să câştige şi CFR să piardă pentru a se califica. Lazio, care a aliniat o formulă cu mai multe rezerve, a dominat categoric prima repriză, având la pauză o posesie de peste 75%. Prima ocazie a aparţinut gazdelor, prin Adekanye (17), care a reluat peste poartă din voleu de la 11 metri. Lazio a deschis scorul prin Correa (24), după combinaţie cu Adekanye, argentinianul păcălindu-i apoi pe Peteleu şi Boli. CFR a reuşit să iasă de sub presiunea la care a fost pusă în prima jumătate de oră şi şi-a creat două ocazii mari de gol. Burcă (27) a şutat de la 24 de metri, însă puţin pe lângă poartă. Djokovic (38) a tras şi el de la distanţă, de la circa 30 m, în bară. Lazio şi-a mai creat două oportunităţi până la pauză, prin Luis Alberto (32), cu şut din marginea careului, pe lângă ţintă, şi Correa (41), care a scăpat singur cu Arlauskis, dar a tras pe lângă poartă. Gazdele au fost periculoase şi după pauză, prin Jony (49), care a tras alături puţin din lovitură liberă de la 25 m, pentru ca la faza următoare Acerbi să fie aproape de autogol, însă Proto a salvat cu preţul unui corner. CFR a irosit o nouă ocazie în min. 54, când Păun a şutat din careu, Proto a respins, după care şutul lui Omrani a fost blocat in extremis de Bastos. Peteleu (60) l-a deposedat pe Luis Alberto în poziţie de gol, iar Luis Alberto a fost imprecis de la 18 metri (77). CFR, care a câştigat în tur cu 2-1, a forţat egalarea pe final, dar în ciuda dominării nu a reuşit să fructifice.Omrani (72) a şut puţin pe lângă ţintă de la 20 de metri, iar câteva zeci de secunde mai târziu Proto a respins în corner şutul lui Camora. Deac a reuşit o pătrundere, însă a şutat slab şi Proto a reţinut ( (90+2), ultima situaţie a clujenilor fiind lovitura de cap a lui Cestor (90+4), care a ocolit de puţin vinclul. Meciurile care vor decide configuraţia finală a grupei vor avea loc pe 12 decembrie, la Cluj-Napoca, respectiv Rennes. Lazio Roma - CFR Cluj 1-0 (1-0) A marcat: Joaquin Correa (24). Roma, Stadio Olimpico Europa League - Grupa E Au evoluat echipele: Lazio: 24. Silvio Proto - 15. Bastos, 93. Denis Vavro, 33. Francesco Acerbi - 29. Manuel Lazzari, 16. Marco Parolo (căpitan), 32. Danilo Cataldi, 10. Luis Alberto (4. Patric, 80), 22. Jony (19. Senad Lulic, 74) - 34. Bobby Adekanye (20. Felipe Caicedo, 65), 11. Joaquin Correa. Antrenor: Simone Inzaghi. Rezerve neutilizate: 23. Guido Guerrieri, 71. Marco Alia - 3. Luis Felipe, 52. Luca Falbo. CFR Cluj: 87. Giedrius Arlauskis - 77. Ionuţ Peteleu (16. Mateo Susic, 73), 3. Andrei Burcă, 21. Kevin Boli, 92. Mike Cestor, 45. Mario Camora (căpitan) - 37. Mihai Bordeianu (10. Ciprian Deac, 62), 8. Damjan Djokovic, 19. Juan Culio - 7. Adrian Constantin Păun (90. Lacina Traore, 65), 9. Billel Omrani. Antrenor: Dan Petrescu. Rezerve neutilizate: 1. Jesus Fernandez - 2. Alexandru Paşcanu, 23. Cătălin Golofca, 28. Ovidiu Hoban. Arbitru: Ali Palabiyik; arbitri asistenţi: Serkan Olguncan, Cem Satman; al patrulea oficial: Mete Kalkavan (toţi din Turcia) Delegat UEFA: Dennis Cruise (Irlanda), observator UEFA pentru arbitri: David Malcolm (Irlanda de Nord) Cartonaşe galbene: Djokovic (45+3), Adenakye (56), Traore (67). AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)