Fotbal/Coronavirus: EURO 2020, inca un an de santier pentru echipe, orase si fani

EURO 2020 la fotbal ar fi trebuit să înceapă vineri, însă pandemia de coronavirus a amânat lovitura de start pentru 11 iunie 2021, astfel că organizatorii vor efectua nişte schimbări, selecţionerii vor împrospăta loturile, iar suporterii vor face noi planuri de bătălie pentru a străbate Europa, scrie AFP. Pe 17 martie, în faţa răspândirii coronavirusului, UEFA s-a hotărât să amâne cu un an a 16-a ediţie a Campionatului European, prevăzută iniţial în vara lui 2020 în douăsprezece oraşe, printre care Bucureştiul. Între criza economică şi problemele cu calendarul, au apărut îndoieli legate de capacitatea unui "număr redus" de oraşe-gazdă de a-şi menţine angajamentul în 2021, potrivit instanţei fotbalului european, care, la reuniunea Comitetului său Executiv, pe 17 şi 18 iunie, va stabili lista definitivă a stadioanelor reţinute. Pentru naţionala Franţei, amânarea nu va complica lucrurile. "În principiu organizarea va rămâne aceeaşi, fiindcă oraşele vor rămâne aceleaşi. Nu sunt motive să fie bulversat totul", a afirmat Noel Le Graet. Elevii lui Didier Deschamps vor juca în faza grupelor la Munchen şi Budapesta, oraşe în care fotbalul a fost deja reluat. Barajele pentru EURO 2020, printre care meciul Islanda - România, ce ar fi trebuit să se joace la sfârşitul lui martie, se vor disputa la toamnă, când vor avea loc şi partidele din Liga Naţiunilor. UEFA analizează diverse scenarii, iar federaţiile au putut să-şi exprime părerea încă din luna aprilie. Atunci era într-o poziţie favorabilă proiectul ce prevedea disputarea a câte două etape din Liga Naţiunilor în septembrie, octombrie şi noiembrie, şi a meciurilor de baraj la începuturile lunilor octombrie şi noiembrie. Această soluţie are mai ales avantajul că "păstrează programul Ligii Naţiunilor vizavi de difuzori" şi "facilitează organizarea" barajelor, a indicat UEFA într-un document consultat de AFP. După ce aproape că definitivaseră loturile pentru turneul final, selecţionerii sunt nevoiţi acum s-o ia de la capăt. De câştigat de pe urma actualei situaţii sunt cei cu accidentări grave (Ousmane Dembele, Memphis Depay...) şi, în mai mică măsură, jucători fragilizaţi ca belgianul Eden Hazard (tibie), promiţătoarea extremă italiană Nicolo Zaniolo (genunchi) sau fundaşul german Niklas Suele (genunchi). Tinerii talentaţi de pe bătrânul continent beneficiază astfel de încă un an ca să se impună la naţională. Pentru Franţa, este cazul lui Matteo Guendouzi şi Jonathan Ikone, deja convocaţi, dar şi al lui Marcus Thuram, Christopher Nkunku, Eduardo Camavinga, Houssem Aouar sau Moussa Dembele. În schimb, jucătorii care au ajuns la 30 de ani au motive de îngrijorare. În iunie 2021, campionii mondiali francezi Blaise Matuidi şi Olivier Giroud vor avea 34 de ani. Portarul francez Steve Mandanda va avea 36, la fel ca marea vedetă portugheză Cristiano Ronaldo. Atacantul lui Juventus ar urma să fie prezent, dacă nu se va accidenta, însă asta nu va fi neapărat valabil pentru compatriotul său Pepe, ce va avea 38 de ani anul viitor. Pentru suporteri, era foarte complicat să asiste la un EURO găzduit de douăsprezece ţări. Odată cu amânarea, UEFA le lasă posibilitatea să-şi păstreze biletele sau să obţină rambursarea. Ronan Evain, director general al reţelei Football Supporters Europe (FSE), a explicat că au fost "foarte, foarte puţine cereri" de restituire a banilor pe bilete. În schimb, cu deplasările anulate, "este puţin o loterie" de la o ţară la alta", a spus Evain. "Depinde de companiile aeriene şi de ţările în care trebuia să mergi", a precizat el, menţionând "dificultăţi cu Sankt Petersburg şi Baku" şi cu compania aeriană EasyJet. Suporterii aşteaptă acum confirmarea oraşelor-gazdă săptămâna viitoare. "Dacă avem atunci o confirmare oficială, este pe deplin acceptabil şi rezonabil", a estimat Evain. El s-a arătat "rezonabil de optimist" în ce priveşte prezenţa publicului pe stadioane în vara lui 2021. "Incertitudinea va mai apăsa un moment, însă va trebui să acceptăm acest lucru", a conchis Evain. România şi-a reconfirmat oficial angajamentul pentru organizarea unor meciuri din cadrul EURO 2020 la Bucureşti, prin intermediul unor scrisori de garanţie trimise la UEFA. Programat iniţial a se desfăşura între 12 iunie-12 iulie 2020, Campionatul European de fotbal a fost amânat din cauza pandemiei pentru anul viitor, între 11 iunie şi 11 iulie, din cauza acestei amânări, oraşele-gazdă fiind nevoite să refacă documentele de garanţie. Arena Naţională din Bucureşti va găzdui patru meciuri, după următorul program: Grupa C Duminică, 13 iunie 2021, ora 19:00 Austria - câştigătoare play-off D sau A Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00 Ucraina - Câştigătoare play-off D sau A Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00 Ucraina - Austria Optime de finală Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00 1F - 3A/B/C Cele 12 oraşe-gazdă pentru EURO: Amsterdam (Olanda) - Johan Cruyff ArenA (54.000 locuri), Baku (Azerbaidjan) - Olympic Stadium (69.000), Bilbao (Spania) - San Mames (53.000), Bucureşti (România) - Arena Naţională (54.000), Budapesta (Ungaria) - Puskas Arena (68.000), Copenhaga (Danemarca) - Telia Parken (38.000), Dublin (Irlanda) - Aviva Stadium (51.000), Glasgow (Scoţia) - Hampden Park (51.000), Londra (Anglia) - Wembley (90.000), Munchen (Germania) - Allianz Arena (70.000), Roma (Italia) - Olimpico (68.000), Sankt Petersburg (Rusia) - Gazprom Arena (61.000). Pentru a fi prezentă la EURO, România trebuie să câştige play-off-ul ce urmează a se desfăşura în toamna anului 2020. Într-o primă partidă, tricolorii vor disputa semifinala barajului în Islanda. În cazul unui succes, naţionala noastră va juca pentru calificarea la turneul final, cu Bulgaria sau Ungaria, tot în deplasare. Dacă ajunge la turneul final, România va juca în grupa C, cu două meciuri la Bucureşti. AGERPRES (AS/autor: Mircea Lazaroniu; editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)