Fotbal fara spectatori, democratie fara alegatori

Nu se mai joaca fotbal in prea multe locuri de pe glob. Daca ne uitam unde au fost meciuri in weekend, vedem ca-n Europa s-au reluat campionatele din Germania, Estonia si insulele Feroe, ca-n Asia s-a jucat in Coreea de Sud, Taiwan si Vietnam, iar in Africa - doar in Burundi. E musai sa adaugam ca-n Turkmenistan si Bielorusia nu s-au intrerupt competitiile, fiindca in aceste dictaturi liderii supremi au negat existenta covid19.