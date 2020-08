Fotbal: FC Botosani, calificata in turul al doilea preliminar al Europa League, dupa 2-1 cu Ordabasi Simkent

FC Botoşani s-a calificat în turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, după ce a întrecut formaţia kazahă Ordabasî Şimkent cu scorul de 2-1 (2-1), joi, pe stadionul ''Kajimukan Munaitpasov'' din Şimkent, în primul tur preliminar al competiţiei. Golurile echipei moldovene au fost înscrise de austriacul Marcel Holzmann (25) şi de croatul Marko Dugandzic (33), iar pentru gazde a punctat sud-africanul May Mahlangu (31), fost jucător la Dinamo Bucureşti. Abdoulaye Diakhate (Ordabasî) a ratat un penalty în min. 12 - a apărat Eduard Pap, dar gazdele au ratat egalarea în ultimele secunde ale jocului. Meciul a început cu o mare ocazie pentru gazde, Chindriş respingând salvator din faţa lui Hijnicenko (6). FC Botoşani a avut şi ea o situaţie bună la scurt timp, dar Ofosu a şutat în portarul Şaizada (9). În minutul 10 s-a consumat o fază cu însemnătate în economica partidei, Ofosu faultându-l în careu pe Joao Paulo, întru-un moment în care portarul Pap ieşise neinspirat şi poarta era goală. Ofosu a primit doar cartonaş galben, iar Abdoulaye Diakhate a ratat penalty-ul, Eduard Pap apărând şutul său. FC Botoşani a luat apoi jocul pe cont propriu şi a dominat o perioadă bună. Rodriguez (16) a tras din lovitură liberă, iar Dosmagambetov a deviat periculos pentru propria poartă. Şeroni (24) a şutat violent de la 30 de metri, dar pe lângă ţintă.â Echipa antrenată de Marius Croitoru a trecut în avantaj în min. 25, când Holzmann a reluat din voleu centrarea lui Ofosu. În min. 28, Badibanga a comis henţ în propriul careu, dar arbitrul nu a dat nimic. Ordabasî a egalat în min. 31, când Mahlangu a reluat în plasă centrarea lui Badibanga. FC Botoşani a preluat din nou conducerea, în min. 33, când Dugandzic a marcat superb la vinclu, din pasa lui Florescu. Prima repriză s-a încheiat cu o mare ratare a lui Joao Paulo (44), care a şutat din careu pe lângă poartă. Repriza secundă a a avut un prim sfert de oră fără lucruri notabile, după care presiunea gazdelor a fost resimţită tot mai mult. Simcevic (60) a reluat pe lângă poartă de la colţul scurt. Joao Paulo (61) a şutat peste poartă după o greşeală a lui Rodriguez. Brazilianul a mai ratat o ocazie în min. 66, când a tras peste poartă de la 15 metri. FC Botoşani a avut două şanse notabile, dar Dugandzic nu a reacţionat la centrarea lui Mendoza (62), iar şutul lui Ofosu (66) a fost reţinut de portar. Ordabasî a mai avut două şanse de egalare până la final, dar Ruben Brigido (79), fost jucător la Oţelul Galaţi, a tras în plasa laterală, iar Jangîlîşbai a ratat incredibil din trei metri în min. 90+4. Tururile preliminare ale cupelor europene se dispută în manşă unică. Ordabasî Şimkent - FC Botoşani 1-2 (1-2) Au marcat: May Mahlangu (31), respectiv Marcel Holzmann (25), Marko Dugandzic (33). Abdoulaye Diakhate (Ordabasî) a ratat un penalty în min. 12 (a apărat Eduard Pap). Şimkent, Stadion ''Kajimukan Munaitpasov'' Europa League - primul tur preliminar Au evoluat echipele: Ordabasî: 1. Bekhan Şaizada - 5. Damir Dautov, 29. Pablo Fontanello (căpitan), 4. Viktor Dmitrenko (10. Mirzad Mehanovic, 85), 27. Timur Dosmagambetov - 39. Ziguy Badibanga, 11. Ruben Brigido, 22. Abdoulaye Diakhate, 7. May Mahlangu, 91. Serghei Hijnicenko (87. Aleksandar Simcevic, 46) - 37. Joao Paulo (20. Toktar Jangîlîşbai, 76). Antrenor: Kahaber Ţhadadze. Rezerve neutilizate: 42. Igor Trofimeţ - 14. Samat Şamşi, 33. Elhan Astanov, 44. Talgat Adîrbekov. FC Botoşani: 1. Eduard Pap - 87. Bryan Mendoza, 6. Andrei Chindriş, 32. Alin Şeroni, 90. Marcel Holzmann - 2. Denis Haruţ, 8. Jonathan Rodriguez (căpitan) - 15. Stefan Askovski (30. Alexandru Ţigănaşu, 89), 27. Eduard Florescu, 9. Reagy Ofosu (7. Hamidou Keyta, 74) - 17. Marko Dugandzic (11. Mihai Roman I, 90+2). Antrenor: Marius Croitoru. Rezerve neutilizate: 13. Hidajet Hankic - 10. David Babunski, 19. Andrei Patache, 77. George Cîmpanu. Arbitru: Rauf Jabarov; arbitri asistenţi: Parvin Talibov, Elşad Abdullaev; al patrulea oficial: Kamal Umudlu (toţi din Azerbaidjan) Cartonaşe galbene: Ofosu (10), Diakhate (38), Holzmann (43), Joao Paulo (45+2), Florescu (79), Mendoza (83), Pap (86). AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: Fotbal Club Botoșani/Facebook.com