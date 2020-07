Fotbal: FCSB a cucerit Cupa Romaniei, dupa 1-0 in finala cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe

FCSB a cucerit Cupa României la fotbal, după ce a învins-o în finală pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Unicul gol al partidei a fost reuşit de Dennis Man (65), care a trimis mingea în poartă, după o minge bâlbâită de apărarea covăsneană la centrarea lui Florinel Coman. FCSB şi-a trecut în palmares al 23-lea său trofeu al Cupei României, la meciul de debut al antrenorului Anton Petrea pe banca tehnică. ''Roş-albaştrii'' au jucat prima finală după cea din 2015, când învingeau Universitatea Cluj cu 3-0 pe Arena Naţională. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Prima ocazie a meciului s-a consemnat în min. 22, când Coman a trimis puţin alături din lovitură liberă de la 22 de metri. Ovidiu Popescu (30) a şutat peste poartă, iar Man (35) a trimis şi el peste transversală din poziţie ideală. Sepsi a avut o singură situaţie periculoasă, însă centrarea lui Carnat (37) a trecut prin faţa porţii. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO FCSB a jucat mult mai bine după pauză, profitând şi de o scădere în jocul echipei covăsnene. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Moruţan a avut o acţiune personală reuşită, încheiată cu un şut puternic pe centrul porţii, dar portarul Niczuly a respins în corner (54). FCSB putea deschide scorul în min. 57, când Panţîru a încheiat o acţiune cu şut violent în bară. FCSB a marcat în min. 65, prin Man, iar victoria echipei bucureştene a fost facilitată şi de eliminarea lui Bouhenna (79), care a încasat două cartonaşe galbene în decurs de doar câteva minute. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Sepsi OSK a avut şansa de a trimite meciul în prelungiri, dar Florin Tănase a respins salvator din faţa lui Celea (84). FCSB putea câştiga şi mai clar, dar a irosit câteva şanse de contraatac pe final, iar Coman (90+1) a ratat o ocazie bună, şutând pe lângă poartă la finalul unei acţiuni personale. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Aceasta va fi prima finală care se va desfăşura fără spectatori. Sepsi OSK a jucat în premieră finala Cupei României. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Victoria obţinută de FCSB este sinonimă cu calificarea în preliminariile Europa League atât a echipei bucureştene, cât şi a formaţiei FC Botoşani. Înaintea fluierului de start al finalei a fost ţinut un minut de reculegere în memoria tuturor românilor care şi-au pierdut viaţa de la începutul pandemiei, dar şi în memoria fostului preşedinte CCA, Dan Petrescu. Momentul a fost urmat de aplauze pentru toţi eroii din linia întâi, cărora le-a fost dedicat şi un banner: ''FINALA CUPEI se joacă azi pentru voi. În pandemie şi totdeauna, EROI!'' Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FCSB 0-1 (0-0) Au marcat: Dennis Man (65). Ploieşti, Stadion ''Ilie Oană'' - fără spectatori Cupa României - finala Au evoluat echipele: Sepsi OSK: 33. Roland Niczuly - 88. Radoslav Dimitrov (14. Tomas Diaz, 75), 29. Rachid Bouhenna (căpitan), 4. Răzvan Tincu, 96. Florin Ştefan - 13. Ronaldo Deaconu, 8. Gabriel Vaşvari, 23. Anass Achahbar (6. Daniel Celea, 83) - 27. Nicolae Carnat (10. Lorand Fulop, 46), 25. Goran Karanovic (18. Pavol Safranko, 46), 11. Marius Ştefănescu (99. Balazs Csiszer, 75). Antrenor: Leo Grozavu. Rezerve neutilizate: 95. Csongor Fejer - 5. Lorant Kovacs, 7. George Dragomir, 21. Peter Gal Andrezly. FCSB: 99. Andrei Vlad - 2. Valentin Creţu, 4. Andrei Miron, 17. Iulian Cristea, 3. Ionuţ Panţîru (28. Alexandru Pantea, 90) - 23. Ovidiu Popescu, 27. Darius Olaru (11. Ovidiu Moruţan, 46), 20. Ionuţ Vînă (19. Adrian Petre, 46) - 98. Dennis Man, 10. Florin Tănase (căpitan), 7. Florinel Coman (25. Ovidiu Perianu, 90+3). Antrenor: Anton Petrea. Rezerve neutilizate: 33. Răzvan Udrea - 22. Cristian Dumitru, 29. Andrei Vlăduţ Pandele, 31. Andrei Istrate, 92. Adrian Niţă. Arbitru: Sebastian Colţescu (Craiova); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel); arbitru de rezervă: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti) Observatori: Alexandru Deaconu (Bucureşti) - CCA, Octavian Goga (Braşov) - FRF Cartonaşe galbene: Tănase (58), Bouhenna (77, 79). Cartonaş roşu: Bouhenna (79). AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)