Fotbal: Italia s-a calificat la turneul final al Ligii Natiunilor

Echipa Italiei s-a calificat la turneul final al Ligii Naţiunilor la fotbal, după ce a învins Bosnia în deplasare, cu 2-0, miercuri, în ultima etapă a grupelor. Foto: (c) /Dado Ruvic/REUTERS Italia, care s-a impus prin golurile marcate de Belotti şi Berardi, se alătură astfel la turneul final Belgiei, Franţei şi Spaniei. Turneul final se va desfăşura în perioada 6-10 decembrie 2021. Foto: (c) /Kacper Pempel/REUTERS Olanda a învins cu 2-1 în Polonia, după ce a marcat golurile în ultimul sfert de oră, prin Depay şi Wijnaldum. Belgia a dispus cu 4-2 de Danemarca, golurile ''diavolilor roşii'' fiind reuşite de Tielemans, Romelu Lukaku (două) şi Kevin De Bruyne. Pentru danezi au punctat Jonas Wind şi Nacer Chadli (autogol). Foto: (c) /Kacper Pempel/REUTERS Anglia a învins Islanda la scor, cu 4-0, prin golurile noii generaţii - Declan Rice, Mason Mount, Phil Foden (dublă). Foto: (c) /Ari Skulason Pool via REUTERS Austria, Cehia, Ungaria şi Ţara Galilor au promovat în Liga A, în timp ce Bosnia, Islanda şi Suedia au retrogradat în Liga B. Comisia de Disciplină a UEFA va luat o decizie în privinţa meciului Elveţia - Ucraina, anulat din cauza infecţiilor cu COVID-19 din lotul Ucrainei (probabil 3-0 pentru Elveţia), iar învinsa va retrograda şi ea în Liga B. Austria a remizat in extremis cu echipa de rezerve a Norvegiei, 1-1, care a oferit o replică peste aşteptări. Nordicii au deschis scorul prin Ghayas Zahid (61), dar Adrian Grbic (90+4) a egalat pentru gazde. Foto: (c) Lisi Niesner/REUTERS Ungaria a trecut de Turcia cu 2-0 şi a obţinut promovarea în Liga A, după ce a reuşit recent şi calificarea la EURO 2020. Foto: (c) Bernadett Szabo/REUTERS Serbia a evitat retrogradarea graţie victoriei cu 5-0 în faţa Rusiei. Jovic a reuşit o dublă din pasele lui Mladenovic, care a închis tabela. Radonjic şi Vlahovic au înscris celelalte goluri ale plavilor. Foto: (c)/Marko Djurica/REUTERS Rusia nu a mai pierdut la o diferenţă mai mare de patru goluri din 2004, când Portugalia o surclasa cu 7-1 în preliminariile Cupei Mondiale. Muntenegru, Armenia, Slovenia şi Albania au promovat în Liga B, de unde Irlanda de Nord, Slovacia, Turcia şi Bulgaria au retrogradat în Liga C . Insulele Feroe şi Gibraltarul au promovat în Liga C, în timp ce pentru evitarea retrogradării în Liga D se vor disputa două baraje (24/25 şi 28/29 martie 2022): Kazahstan - R. Moldova şi Cipru - Estonia. Kosovo a întrecut Republica Moldova cu 1-0, prin golul lui Lirim Kastrati (31). La moldoveni au jucat tot meciul Igor Armaş (FC Voluntari) şi Eugeniu Cebotaru (Academica Clinceni). Vadim Raţă (Chindia Târgovişte) a intrat pe gazon în min. 38, în timp ce Alexandru Boiciuc (Academica) a rămas pe banca de rezerve. Rezultatele de miercuri: Liga A Grupa 1 Bosnia-Herţegovina - Italia 0-2 Au marcat: Andrea Belotti 22, Domenico Berardi 68. Polonia - Olanda 1-2 Au marcat: Kamil Jozwiak 6, respectiv Memphis Depay 77 - penalty, Georginio Wijnaldum 84. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Italia 6 3 3 0 7-2 12 2 Olanda 6 3 2 1 7-4 11 3 Polonia 6 2 1 3 6-6 7 4 Bosnia-Herţegovina 6 0 2 4 3-11 8 Grupa 2 Belgia - Danemarca 4-2 Au marcat: Youri Tielemans 3, Romelu Lukaku 56, 70, Kevin De Bruyne 87, respectiv Jonas Wind 17, Nacer Chadli (autogol) 86. Anglia - Islanda 4-0 Au marcat: Declan Rice 20, Mason Mount 24, Phil Foden 80, 84. Cartonaş roşu: Birkir Saevarsson (Islanda) 54. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Belgia 6 5 0 1 16-6 15 2 Danemarca 6 3 1 2 8-7 10 3 Anglia 6 3 1 2 7-4 10 4 Islanda 6 0 0 6 3-17 0 Liga B Grupa 1 Austria - Norvegia 1-1 Au marcat: Adrian Grbic 90+4, respectiv Ghayas Zahid 61. Irlanda de Nord - România 1-1 Au marcat: Liam Boyce 56, respectiv Erik Bicfalvi 81. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Austria 6 4 1 1 9-6 13 2 Norvegia 6 3 1 2 12-7 10 3 România 6 2 2 2 8-9 8 4 Irlanda de Nord 6 0 2 4 4-11 2 Grupa 2 Cehia - Slovacia 2-0 Au marcat: Tomas Soucek 17, Zdenek Ondrasek 55. Israel - Scoţia 1-0 A marcat: Manor Solomon 44. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Cehia 6 4 0 2 9-5 12 2 Scoţia 6 3 1 2 5-4 10 3 Israel 6 2 2 2 7-7 8 4 Slovacia 6 1 1 4 5-10 4 Grupa 3 Ungaria - Turcia 2-0 Au marcat: David Siger 57, Kevin Varga 90+5. Serbia - Rusia 5-0 Au marcat: Nemanja Radonjic 10, Luka Jovic 25, 45+1, Dusan Vlahovic 41, Filip Mladenovic 64. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Ungaria 6 3 2 1 7-4 11 2 Rusia 6 2 2 2 9-12 8 3 Serbia 6 1 3 2 9-7 6 4 Turcia 6 1 3 2 6-8 6 Grupa 4 Irlanda - Bulgaria 0-0 Ţara Galilor - Finlanda 3-1 Au marcat: Harry Wilson 29, Daniel James 46, Kieffer Moore 84, respectiv Teemu Pukki 63. Cartonaş roşu: Jere Uronen (Finlanda) 12. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Ţara Galilor 6 5 1 0 7-1 16 2 Finlanda 6 4 0 2 7-5 12 3 Irlanda 6 0 3 3 1-4 3 4 Bulgaria 6 0 2 4 2-7 2 Liga C Grupa 2 Armenia - Macedonia de Nord 1-0 A marcat: Hovhanes Hambardzumian 55. Georgia - Estonia 0-0 Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Armenia 6 3 2 1 9-6 11 2 Macedonia de Nord 6 2 3 1 9-8 9 3 Georgia 6 1 4 1 6-6 7 4 Estonia 6 0 3 3 5-9 3 Grupa 3 Grecia - Slovenia 0-0 Cartonaş roşu: Pantelis Hatzidiakos (Grecia) 90. Kosovo - Rep. Moldova A marcat: Lirim Kastrati 31. Cartonaş roşu: Ibrahim Dresevic (Kosovo) 85. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Slovenia 6 4 2 0 8-1 14 2 Grecia 6 3 3 0 6-1 12 3 Kosovo 6 1 2 3 4-6 5 4 Moldova 6 0 1 5 1-11 1 Grupa 4 Albania - Belarus 3-2 Au marcat: Sokol Cikalleshi 20, 27 - penalty, Rey Manaj 44, respectiv Maksim Skaviş 35, Max Ebong 80. Kazahstan - Lituania 1-2 Au marcat: Abat Aimbetov 38, respectiv Modestas Vorobjovas 40, Arvydas Novikovas 90+4. Cartonaş roşu: Islambek Kuat (Kazahstan) 50. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Albania 6 3 2 1 8-4 11 2 Belarus 6 3 1 2 10-8 10 3 Lituania 6 2 2 2 5-7 8 4 Kazahstan 6 1 1 4 5-9 4 Rezultatele de marţi: Liga A Grupa 3 Croaţia - Portugalia 2-3 Au marcat: Mateo Kovacic 29, 65, respectiv Ruben Dias 53, 90, Joao Felix 61. Cartonaş roşu: Marko Rog (Croaţia) 51. Franţa - Suedia 4-2 Au marcat: Olivier Giroud 16, 59, Benjamin Pavard 36, Kingsley Coman 90+5, respectiv Viktor Claesson 4, Robin Quaison 88. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Franţa 6 5 1 0 12-5 16 2 Portugalia 6 4 1 1 12-4 13 3 Croaţia 6 1 0 5 9-16 3 4 Suedia 6 1 0 5 5-13 3 Grupa 4 Spania - Germania 6-0 Au marcat: Alvaro Morata 17, Ferran Torres 33, 55, 71, Rodri 38, Mikel Oyarzabal 89. Meciul Elveţia - Ucraina a fost anulat. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Spania 6 3 2 1 13-3 11 2 Germania 6 2 3 1 10-13 9 3 Ucraina 5 2 0 3 5-10 6 4 Elveţia 5 0 3 2 6-8 3 Liga C Grupa 1 Luxemburg - Azerbaidjan 0-0 Danel Sinani (Luxemburg) a ratat un penalty în min. 55. Muntenegru - Cipru 4-0 Au marcat: Stevan Jovetic 14, Aleksandar Boljevic 25, 28, Stefan Mugosa 60. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Muntenegru 6 4 1 1 10-2 13 2 Luxemburg 6 3 1 2 7-5 10 3 Azerbaidjan 6 1 2 2 2-4 6 4 Cipru 6 1 1 4 2-10 4 Liga D Grupa 1 Andorra - Letonia 0-5 Au marcat: Antonijs Cernomordijs 6, Janis Ikaunieks 57, 60, Vladislavs Gutkovskis 70 - penalty, Raimonds Krollis 90 - penalty. Cartonaş roşu: Christian Garcia (Andorra) 90. Malta - Insulele Feroe 1-1 Au marcat: Matthew Guillaumier 54, respectiv Ari Mohr Jonsson 70. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Insulele Feroe 6 3 3 0 9-5 12 2 Malta 6 2 3 1 8-6 9 3 Letonia 6 1 4 1 8-4 7 4 Andorra 6 0 2 4 1-11 2 Grupa 2 Gibraltar - Liechtenstein 1-1 Au marcat: Noah Frommelt (autogol) 17, respectiv Noah Frick 44. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Gibraltar 4 2 2 0 3-1 8 2 Liechtenstein 4 1 2 1 3-2 5 3 San Marino 4 0 2 2 0-3 2 Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)