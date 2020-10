Fotbal: Ladislau Boloni, noul antrenor al echipei Panathinaikos Atena

Fostul internaţional român Ladislau Boloni este noul antrenor al echipei elene de fotbal Panathinaikos Atena, a anunţat, luni, gruparea greacă pe site-ul său oficial. Boloni (67 ani) îl înlocuieşte la Pao pe antrenorul spaniol Dani Poyatos. Loţi Boloni va conduce luni primul său antrenament la Atena, iar marţi va fi prezentat oficial. Boloni este al doilea antrenor român care o pregăteşte pe Panathinaikos, după Ştefan Kovacs, între 6 iulie 1982 şi 7 martie 1983. Boloni nu este la prima sa echipă în acest sezon, el fiind demis în septembrie de KAA Gent după doar trei partide, soldate cu o victorie şi două înfrângeri. Laszlo Boloni, cum mai este cunoscut fostul jucător al echipelor ASA Târgu Mureş şi Steaua, a pregătit-o pe Antwerp din iulie 2017 până în luna mai a acestui an. El a mai antrenat-o şi pe Standard Liege (2008-2010), cu care a fost campion în 2009. Boloni a antrenat-o în perioada 2011-2012 pe PAOK Salonic. Fost selecţioner al naţionalei României (2000-2001), Boloni a mai pregătit echipe ca AS Nancy (1994-2000), Sporting Lisabona (2001-2003), Rennes (2003-2006), AS Monaco (2006), RC Lens (2011). Panathinaikos, care are în palmares douăzeci de titluri de campioană a Greciei (ultimul datează din sezonul 2009-2010), se află pe locul 11 (din 14) în clasament, după cinci etape, cu 2 puncte din 4 jocuri. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)