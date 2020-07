Fotbal: LPF va solicita FRF prelungirea campionatului Ligii I pana la 18 august

Adunarea Generală a Ligi Profesioniste de Fotbal a decis joi să solicite Federaţiei Române de Fotbal extinderea sezonului Ligii I până la 18 august, astfel încât să existe date de disputare a meciurilor amânate în urma apariţiei cazurilor de coronavirus, a declarat la finalul şedinţei secretarul general al LPF, Justin Ştefan. Meciul de baraj pentru menţinere, respectiv retrogradare, în Liga I ar urma să se dispute pe 21 august, dacă cererea va fi aprobată de Comitetul Executiv al FRF. "S-au discutat aspecte care ţin de partea organizatorică, s-au aprobat situaţiile financiare, ce ţine de politicile contabile şi descărcarea contabilă. Am discutat apoi câteva aspecte care ţin de continuarea ulterioară a activităţii, situaţia clubului Dinamo Bucureşti. Am stabilit împreună că obiectivul nostru rămâne să disputăm toate cele 268 de jocuri programate conform înţelegerii cu partenerul media. Asta înseamnă că pentru a juca toate meciurile lui Dinamo este nevoie de extinderea play-out-ului până la data de 18 august, urmând ca meciul de baraj să se joace undeva pe 21 august. Vom înainta această propunere către Federaţia Română de Fotbal, decizia finală aparţine Comitetului Executiv sau de Urgenţă al FRF. Vom vedea ce decizie vor lua referitor la acest aspect. Nu cred că există un astfel de risc de a nu se acorda titlul de campioană. Asta ar însemna anularea sezonului şi nu cred că e oportună pentru nimeni. Eu cred că se vor găsi soluţii pentru terminare competiţiei pe teren. Sunt şanse reale ca mâine să avem programat meciul dintre Astra şi Craiova", a declarat Ştefan. Obiectivul principal al LPF va rămâne finalizarea competiţiei pe teren, existând însă şi varianta de întrerupere a play-out-ului, în cazul unor noi cazuri de COVID-19: "A fost o întâlnire şi cu partenerii media în urma căreia am ajuns la concluzia că rămânem la obiectivul de a finaliza competiţia. În ceea ce priveşte situaţia Astrei, astăzi se vor testa atât prima echipă, cât şi echipa a doua. În cazul în care vor exista două teste negative (consecutive) vom avea meciul cu Craiova programat mâine seară. Am discutat şi ce se întâmplă cu play-out-ul în cazul în care competiţia nu va mai putea continua. Spre exemplu, apare un alt caz de COVID. Au fost două variante de discuţii, prima de a continua competiţia şi să vedem ce se întâmplă cu meciurile care nu se pot disputa, să existe sancţiuni. Să dai meci pierdut pe zona de play-out, pentru că dacă va continua competiţia până la 18 august e posibil să mai apară cazuri. Şi atunci fie tragi linie şi aplici criterii de departajare, fie continui cu ceea ce poţi să joci şi ce celelalte meciuri care nu se pot juca, respectiv 3-0. Dar regula operează numai pentru viitor. Sau a doua variantă, se întrerupe competiţia şi care sunt criteriile de departajare. Pe criteriile de departajare avem o adresa comunicată FRF în 4 iunie. Este posibil să se intervină anumite modificări pe aceste criterii. A rămas să trimitem o adresă către toate cluburile din Liga I şi în funcţie de răspunsurile primite să le trimitem mâine către FRF". Viitorul sezon al Ligii I ar putea fi decalat pentru 29 august, în cazul în care şi deţinătorul drepturilor TV va agrea acest program, a mai spus Ştefan: "Există o discuţie de amânare a viitorului sezon pentru 29 august, dar rămâne să discutăm cu deţinătorul de drepturi. Vorbim de două sezoane de compromis, însă la final mesajul a fost simplu, dacă vrem să încasăm cele 28 de milioane din contractul pe următorul sezon e nevoie să furnizăm 268 de jocuri. Asta creează anumite necazuri, pentru că îşi făcuseră un program legat de vacanţă şi transferuri". Oficialul LPF nu a dorit să comenteze posibilitatea majorării numărului de echipe din Liga I începând cu viitorul sezon, pentru a nu afecta în niciun fel integritatea actualei ediţii de campionat. "Acum avem o competiţie în desfăşurare, sub nicio formă nu se pune în discuţie să discutăm de modificări în structura competiţiei pentru că altfel vom afecta integritatea acestei competiţii", a mai spus Justin Ştefan. De la reluarea campionatului Ligii I la fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucătorii şi angajaţii cluburilor FC Dinamo, FC Botoşani, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Politehnica Iaşi şi Astra Giurgiu, ceea ce a dus la suspendarea unor meciuri şi la deschiderea unor anchete epidemiologice de către Direcţiile de Sănătate Publică. De asemenea, în Liga a II-a au fost depistate cazuri pozitive la cluburile Concordia Chiajna, Petrolul Ploieşti, FC Argeş şi ASU Poli Timişoara. În rândul arbitrilor, în lotul pentru primele două eşaloane, au fost depistate patru cazuri, persoanele în cauză fiind oprite de la delegări de Federaţia Română de Fotbal. AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)