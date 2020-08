Fotbal: Paris Saint-Germain a castigat Cupa Ligii franceze la penalty-uri

Paris Saint-Germain a cucerit Cupa Ligii franceze la fotbal, după ce a învins-o în finală pe Olympique Lyon cu scorul de 6-5, la loviturile de departajare, vineri seara, pe Stade de France din Saint-Denis, într-un meci în care scorul a fost ''alb'' atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri. Portarul român Ciprian Tătăruşanu, anunţat ca titular la OL înainte de meci, nu a fost reţinut în lotul pentru finală, el acuzând dureri la spate la ultimul antrenament. Foto: (c) CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA Pentru echipa pariziană au transformat Angel Di Maria, Marco Verratti, Leandro Paredes, Ander Herrera, Neymar şi Pablo Sarabia, iar de la OL au înscris Joachim Andersen, Karl Toko Ekambi, Maxence Caqueret, Thiago Mendes şi Houssem Aouar, iar Bertrand Traore a ratat, costaricanul Keylor Navas apărând şutul său. Lyon a terminat meciul în zece oameni, Rafael primind cartonaş roşu în min. 119. Victoria era cea mai bună şansă pentru OL de a evolua în sezonul viitor al cupelor europene, după ce s-a clasat pe locul 7 în ediţia trecută a ligii franceze, suspendată din cauza pandemiei de coronavirus după 28 de etape. Lyon mai poate obţine un bilet pentru ediţia următoare a competiţiilor UEFA doar dacă va câştiga trofeul Ligii Campionilor. Echipa antrenată de Rudi Garcia a învins-o pe Juventus pe teren propriu în prima manşă a optimilor de finală, iar pe 7 august va juca manşa secundă, la Torino. Foto: (c) CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA PSG a cucerit Cupa Ligii pentru a noua oară (record), după ediţiile din 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 şi 2018. OL rămâne cu un singur trofeu (2001) în această competiţie, aflată la ultima ediţie. Formaţia antrenată de Thomas Tuchel încheie astfel un sezon în care a câştigat toate trofeele pe plan intern, Trofeul Campionilor (Supercupa Franţei), campionatul, Cupa Franţei şi Cupa Ligii franceze. Foto: (c) CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA Pe Stade de France au evoluat echipele: Paris Saint-Germain: Navas - Kurzawa (Kehrer, 70), Thiago Silva (Paredes, 91), Kimpembe, Bakker - Verratti, Marquinhos (Abdou Diallo, 114), Idrissa Gueye (Ander Herrera, 58) - Di Maria, Icardi (Sarabia, 58), Neymar. Olympique Lyon: Anthony Lopes - Denayer, Marcelo (Andersen, 81), Marcal - Dubois (Rafael, 86), Caqueret, Guimaraes (Thiago Mendes, 65), Aouar, Cornet - Depay (Toko Ekambi, 80), Moussa Dembele (Bertrand Traore, 80). Meciul a fost arbitrat de Jerome Brisard. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO