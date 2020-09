Fotbal: Razvan Marin a semnat pentru echipa italiana Cagliari

Clubul italian de fotbal Cagliari a anunţat, luni seara, pe site-ul său oficial că l-a transferat pe mijlocaşul român Răzvan Marin de la Ajax Amsterdam, sub formă de împrumut cu drept de cumpărare definitivă. Internaţionalul român a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2025 cu rossoblu. Răzvan Marin, fiul fostului fotbalist Petre Marin, s-a născut la Bucureşti pe 23 mai 1996 şi s-a format ca jucător la Academia Hagi, debutând în Liga I la doar 17 ani sub culorile echipei FC Viitorul. A adunat 85 de meciuri şi 10 goluri pentru echipa antrenată de Gheorghe Hagi în acea perioadă, contribuind la câştigarea titlului de campioană a României în sezonul 2016-17. În ianuarie 2017 s-a transferat în Belgia, la Standard Liege, unde a avut prestaţii apreciate, câştigând Cupa Belgiei în sezonul 2017-18. În două campionate şi jumătate a strâns 104 meciuri pentru Standard în toate competiţiile, marcând 18 goluri şi furnizând 22 de pase decisive. Evoluţiile sale i-au adus transferul la Ajax, pentru 12,5 milioane de euro în 2018, însă nu a reuşit să se impună la ''lăncieri'', pentru care a disputat 17 partide. Răzvan Marin a debutat pe 8 octombrie 2018 la naţionala României, cu gol, în meciul cu Armenia (5-0). A adunat 21 de selecţii în prima reprezentativă. ''Un mijlocaş complet, care poate juca pe mai multe poziţii la mijlocul terenului, arată o geometrie şi o viziune a jocului. Pasele sale sunt precise şi abile, are un lut bun din afara careului şi talentul de a avansa în atac. Marin este un fotbalist modern, care ştie cum să combine excelentele calităţi tehnice cu temperament şi personalitate. Clasă, imaginaţie şi determinare în serviciul lui Cagliari'', îl caracterizează clubul sard pe fotbalistul român. ''Sunt pregătit pentru această aventură. Abia aştept să fiu la dispoziţia antrenorului, să îmi cunosc noii colegi şi staff-ul. Le mulţumesc clubului şi tifosi-lor pentru primirea călduroasă'', a scris Marin pe contul său de Instagram după semnarea contractului. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: Cagliari Calcio/Facebook.com