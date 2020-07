Fotbal: Real Madrid, campioana a Spaniei pentru a 34-a oara

Real Madrid a cucerit, joi seara, al 34-lea său titlu de campioană a Spaniei la fotbal, după ce a învins-o pe Villarreal cu scorul de 2-1, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 37-a, penultima a sezonului. Real a obţinut primul său titlu din 2017 încoace, întrerupând hegemonia rivalei FC Barcelona. Madrilenii s-au impus joi seara graţie ''dublei'' reuşite de atacantul francez Karim Benzema (29, 77 - penalty), în timp pentru oaspeţi a punctat Iborra (83). Internaţionalul român de tineret Andrei Raţiu a fost rezervă la Villarreal. Echipa antrenată de Zinedine Zidane are acum şapte puncte avans faţă de FC Barcelona, învinsă surprinzător pe teren propriu de Osasuna Pamplona cu scorul de 2-1. Jose Arnaiz (16) şi Roberto Torres (90+4) au marcat pentru oaspeţi, în timp ce golul catalanilor a fost înscris de Lionel Messi (62), din lovitură liberă. Osasuna a jucat cu un om mai puţin din min. 77, când a fost eliminat Enric Gallego. Foto: (c) Rodrigo Jimenez / EPA Rezultate: Eibar - Valladolid 3-1 Au marcat: Bigas (21), Inui (28), de Blasis (90+2 - penalty), respectiv Guardiola Navarro (71). Valencia CF - Espanyol 1-0 A marcat: Gameiro (17). Betis Sevilla - Alaves 1-2 Au marcat: Moron (90+3), respectiv Joselu (51), Ely (76). Getafe - Atletico Madrid 0-2 Au marcat: Marcos Llorente (54), Partey (80). FC Barcelona - Osasuna 1-2 Au marcat: Messi (62), respectiv Arnaiz (15), Roberto Torres (90+4). Real Sociedad - Sevilla 0-0 Real Madrid - Villarreal 2-1 Au marcat: Benzema (29, 77 - penalty), respectiv Iborra (83). Mallorca - Granada 1-3 Au marcat: Cucho Hernandez (20), respectiv Victor Diaz (45+1), Carlos Fernandez (69). Celta Vigo - Levante 2-3 Au marcat: Santi Mina (36), Aspas (45+1), respectiv Bardhi (11, 28), Mayoral (52). Athletic Bilbao - Leganes 0-2 Au marcat: Guerrero (79), Assale (90+4). Foto: (c) Rodrigo Jimenez / EPA Clasament: 1. Real Madrid 86 puncte 2. FC Barcelona 79 3. Atletico Madrid 69 4. Sevilla 67 5. Villarreal 57 6. Real Sociedad 55 7. Getafe 54 8. Valencia CF 53 9. Granada 53 ... AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: Fotbal: ''Sunt cel mai fericit om'', a spus Zidane după titlul câştigat de Real Madrid