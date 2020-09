Fotbal: Romania a invins Malta cu 3-0, in preliminariile Campionatului European Under-21

Selecţionata de tineret a României a învins formaţia similară a Maltei cu scorul de 3-0 (2-0), marţi seara, pe Centenary Stadium din Ta' Qali, în Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021. Echipa antrenată de Adrian Mutu a câştigat fără probleme, prin golurile marcate de Dennis Man (6), Valentin Costache (41 - penalty) şi Darius Haruţ (83), la capătul unui meci în care a avut o posesie covârşitoare. ''Tricolorii mici'' au deschis scorul rapid, prin Dennis Man (6), la capătul unui contraatac. Mihăilă a ratat două şanse bună, mai întâi nu a ajuns la centrarea lui Man (12), iar apoi şutul său a fost respins de portar (32). Malta a avut o singură mare ocazie în acest meci, dar Vlad a respins şutul lui Attard (29). Până la pauză, Costache (37) a trimis din voleu la recentrarea lui Man, dar mingea s-a dus în braţele lui Aquilina. Mihăilă a fost faultat de Zammit Lonardelli în careu şi Costache (41) a transformat penalty-ul acordat. La reluare, Man (51) şi Costache (71) au fost imprecişi din situaţii de gol, Ciobanu a şutat în transversală (65), iar al treilea gol a fost semnat de fundaşul Haruţ (83), care a tras din 6 metri, după cornerul lui Cîmpanu. Măţan (90+3) a ratat ultima ocazie a meciului, şutul său din unghi fiind respins de portar. Foto: (c) Echipa națională de fotbal a României / Facebook În celelalte meciuri din grupa României, Danemarca a învins Irlanda de Nord cu 1-0, în deplasare, iar Ucraina a dispus cu 2-0 de Finlanda, tot în deplasare. În clasament, pe primul loc se află Danemarca, 19 puncte (7 jocuri), urmată de România, 16 p (7 j), Finlanda, 7 p (7 j), Ucraina, 7 p (6 j), Irlanda de Nord, 6 p (7 j), Malta, 1 p (6 j). Următoarele meciuri vor avea loc pe 9 octombrie, Irlanda de Nord - Finlanda, Ucraina - România şi Malta - Danemarca. Cele nouă câştigătoare ale grupelor preliminare şi cele mai bune cinci echipe clasate pe locul al doilea se vor alătura gazdelor Ungaria şi Slovenia la turneul final. Meciurile din cele patru grupe se vor desfăşura între 24 şi 31 martie 2021. Primele două clasate din fiecare grupă se vor lupta pentru titlul european în fazele eliminatorii programate în aceleaşi două ţări, Ungaria şi Slovenia, în perioada 31 mai-6 iunie 2021. Foto: (c) Echipa națională de fotbal a României / Facebook Malta - România 0-3 (0-2) Au marcat: Dennis Man (6), Valentin Costache (41 - penalty), Darius Haruţ (83). Ta' Qali, Centenary Stadium Preliminariile Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021 - Grupa a 8-a Au evoluate echipele: Malta: 12. Timothy Aquilina - 5. Kurt Shaw, 2. Jean Borg (căpitan; 17. Carlo Zammit Lonardelli, 21), 4. Nicholas Pulis, 14. Alexander Satariano - 13. Zachary Grech, 21. Ayrton Attard (15. David Xuereb, 84), 6. Shaun Dimech, 10. Jan Busuttil (11. Myles Beerman, 66) - 16. Nevin Portelli ( 22. Andrei Spiteri, 46), 9. Paul Mbong. Selecţioner: Silvio Vella. Rezerve neutilizate: 1. Andreas Vella - 3. Connor Zammit, 7. Aidan Friggieri, 8. Neil Frendo, 20. Dejan Debono. Foto: (c) Echipa națională de fotbal a României / Facebook România: 1. Andrei Vlad - 19. Darius Haruţ, 15. Andrei Chindriş, 6. Virgil Ghiţă (căpitan), 3. Raul Opruţ - 8. Carlo Casap (20. Andrei Ciobanu, 57), 14. Marius Marin, 22. Darius Olaru (5. Cătălin Itu, 82) - 10. Dennis Man (17. George Alexandru Cîmpanu, 82), 21. Valentin Costache (9. George Ganea, 73), 7. Valentin Mihăilă (13. Alexandru Măţan, 73). Selecţioner: Adrian Mutu. Rezerve neutilizate: 23. Horaţiu Moldovan - 2. Radu Boboc, 16. Claudiu Petrila, 18. Radu Drăguşin. Arbitru: Gergo Bogar; arbitri asistenţi: Istvan Albert, Gergo Vigh-Tarsonyi; al patrulea oficial: Csaba Pinter (toţi din Ungaria) Cartonaşe galbene: Satariano (20), Busuttil (31), Marin (43), Pulis (70), Ganea (85). AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Sursă fotografie din deschidere: (c) Echipa națională de fotbal a României / Facebook Citiţi şi: * VIDEO Fotbal: Adrian Mutu - Să sperăm că anul viitor ambele naţionale ale României vor juca la EURO