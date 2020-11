Fotbal: Romania a terminat la egalitate cu Irlanda de Nord, 1-1, in ultimul meci din Liga Natiunilor

Selecţionatele de fotbal ale României şi Irlandei de Nord au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Windsor Park din Belfast, în ultimul său meci din Grupa 1 a Ligii B din Liga Naţiunilor. Foto: (c) John McVitty/EPA România şi-a îndeplinit obiectivul, acela de a fi în urna a doua valorică la tragerea la sorţi a grupelor preliminare pentru Cupa Mondială din 2022, însă evoluţia a fost una modestă, obţinând un egal chinuit. Prezenţa în urna a doua se datorează în mare măsură şi victoriei Serbiei în faţa Rusiei (5-0). Foto: (c) John McVitty/EPA Irlanda de Nord a deschis scorul după pauză, prin Liam Boyce (56), în urma unei faze fixe, România reuşind egalarea pe final, prin Erik Bicfalvi (81), introdus pe teren de selecţionerul Mirel Rădoi. Foto: (c) John McVitty/EPA Meciul a fost plictisitor în prima repriză, în care jocul s-a desfăşurat între cele două careuri, cu puţine faze de poartă. Cele două echipe au riscat neaşteptat de puţin având vedere miza redusă, astfel că ocazii au putut fi numărate pe degetele de la o singură mână. Foto: (c) John McVitty/EPA Gazdele au avut o oportunitate în chiar minutul 2, când Ballard, aflat la colţul lung, a reluat cu capul pe lângă poartă la o fază fixă. Man (8) a tras singurul şut pe poartă din prima repriză, însă fără emoţii pentru portarul Peacock-Farrell. Alibec a luftat de la 11 metri (28), în urma unui corner executat de Marin. Boyce (34) a trimis din voleu pe lângă poartă, tot după un corner. Foto: (c) John McVitty/EPA În repriza secundă, Irlanda de Nord a început mai avântat, a presat mai mult şi a deschis scorul în min. 56, în faţa unei apărări apatice, care a fost surprinsă de schema gazdelor: McNair a trimis înapoi dintr-un corner, Smith a centrat în faţa porţii, iar Boyce a împins mingea în plasă cu toată opoziţia lui Creţu. Foto: (c) John McVitty/EPA România a fost nevoită să iasă la atac şi Cristea a fost periculos la o fază fixă: Nistor a executat o lovitură liberă, iar fundaşul central a reluat pe lângă ţintă cu capul (62). Foto: (c) John McVitty/EPA Gazdele au mai avut o ocazie, prin McCann (64), care a tras fără preluare de la 12 metri, dar imprecis. Cea mai mare ocazie a României s-a consumat în min. 76, când Marin a şutat de la 22 de metri, dar portarul Peacock-Farrell s-a remarcat şi a scos de sub transversală. Egalarea a venit în min. 81, când Bicfalvi a fost la locul potrivit şi a reluat simplu în plasă centrarea lui Tănase. Irlanda de Nord a avut o şansă bună în min. 83, pe un contraatac supranumeric, dar tânărul Galbraith s-a grăbit şi a greşit pasa decisivă. Şi meciul tur s-a încheiat cu acelaşi rezultat, 1-1. De asemenea, 1-1 a fost şi scorul meciului Austria - Norvegia. Austria a câştigat grupa, cu 13 puncte (a promovat în Liga A), urmată de Norvegia, 10 puncte, România, 8 puncte, şi Irlanda de Nord, 2 puncte (ambele obţinute cu România), care a retrogradat în Liga C. Irlanda de Nord - România 1-1 (0-0) Au marcat: Liam Boyce (56), respectiv Erik Bicfalvi (81). Belfast, Windsor Park: 1.060 spectatori Liga Naţiunilor - Liga B, Grupa 1 Au evoluat echipele: Irlanda de Nord: 1. Bailey Peacock-Farrell - 22. Daniel Ballard, 5. Jonny Evans (căpitan), 20. Craig Cathcart - 14. Stuart Dallas, 17. Paddy McNair, 19. Michael Smith (6. Ethan Galbraith, 79), 13. Alistair McCann, 7. Matthew Kennedy (3. Jamal Lewis, 67) - 21. Josh Magennis (2. Conor McLaughlin, 79), 9. Liam Boyce (16. Conor Washington, 66). Selecţioner: Ian Baraclough. Rezerve neutilizate: 12. Michael McGovern, 23. Conor Hazard - 4. Tom Flanagan, 15. Ryan McLaughlin, 18. Gavin Whyte. România: 12. Ciprian Tătăruşanu (căpitan) - 5. Ionuţ Nedelcearu, 6. Iulian Cristea, 3. Alin Toşca (17. Erik Bicfalvi, 74) - 2. Valentin Creţu (13. Vasile Mogoş, 64), 8. Dan Nistor, 18. Răzvan Marin, 22. Mario Camora - 20. Dennis Man (10. Alexandru Maxim, 64), 7. Denis Alibec (23. Alexandru Băluţă, 87), 19. Florin Tănase (11. Cristian Ganea, 87). Selecţioner: Mirel Rădoi. Rezerve neutilizate: 1. Cristian Bălgrădean, 16. David Lazar - 4. Bogdan Mitrea, 9. George Puşcaş, 14. Alexandru Albu, 15. Bogdan Ţîru, 21. Cristian Manea. Arbitru: Sandro Schaerer; arbitri asistenţi: Jan Koebeli, Jonas Erni; al patrulea oficial: Fedayi San (toţi din Elveţia) Delegat UEFA: Per Eliasson (Suedia), observator UEFA pentru arbitri: John Ward (Irlanda) AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)