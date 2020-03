Fotbal: Romania isi afla marti adversarele din grupele Ligii Natiunilor, editia 2020-2021

Naţionala de fotbal a României îşi va afla marţi seara, la ora 19:00, adversarele din faza grupelor Ligii Naţiunilor, ediţia 2020-2021, în urma tragerii la sorţi care va avea loc la Amsterdam. Tricolorii se vor afla în a doua divizie valorică a competiţiei, în urna a patra, potrivit site-ului FRF, după ce la ediţia inaugurală au evoluat în al treilea eşalon valoric. Vor fi 16 echipe în Liga A, 16 în Liga B, 16 în Liga C şi 7 în Liga D. Sursa foto: uefa.comhttps://www.uefa.com/ Câştigătoarele grupelor din Liga A vor participa la turneul final al Ligii Naţiunilor, în iunie 2021: semifinale/finale. Deţinătoarea trofeului este Portugalia. Câştigătoarele grupelor din Ligile B, C şi D vor promova în divizia superioară. Ultimele clasate în Ligile A şi B vor retrograda în divizia inferioară. Întrucât în Liga D sunt doar două grupe, echipele retrogradate din Liga C vor fi stabilite în urma unui play-out, în martie 2022. Clasarea din Liga Naţiunilor va influenţa şi preliminariile Cupei Mondiale din 2022. În acele calificări, cele 10 câştigătoare de grupe vor merge la turneul final, în timp ce primele două cel mai bine clasate naţionale în Liga Naţiunilor (în afara celor calificate direct) se vor alătura selecţionatelor de pe locul al doilea, într-un baraj de stabilire a ultimelor trei locuri de Mondial. La prima ediţie a Ligii Naţiunilor, România a evoluat în Liga C, ocupând locul al doilea în Grupa a 4-a, cu 12 puncte (neînvinsă), după Serbia (14 puncte), dar înaintea Muntenegrului (7 puncte) şi a Lituaniei (0 puncte). Componenţa urnelor pentru tragerea la sorţi: Liga A Urna 1: Portugalia, Olanda, Anglia, Elveţia Urna 2: Belgia, Franţa, Spania, Italia Urna 3: Bosnia-Herţegovina, Ucraina, Danemarca, Suedia Urna 4: Croaţia, Polonia, Germania, Islanda Liga B Urna 1: Rusia, Austria, Ţara Galilor, Cehia Urna 2: Scoţia, Norvegia, Serbia, Finlanda Urna 3: Slovacia, Turcia, Irlanda, Irlanda de Nord Urna 4: Bulgaria, Israel, Ungaria, România Liga C Urna 1: Grecia, Albania, Muntenegru, Georgia Urna 2: Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus, Cipru Urna 3: Estonia, Slovenia, Lituania, Luxemburg Urna 4: Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, R. Moldova Liga D Urna 1: Gibraltar, I. Feroe, Letonia, Liechtenstein Urna 2: Andorra, Malta, San Marino Meciurile din faza grupelor Ligii Naţiunilor se vor disputa în perioada septembrie-noiembrie 2020: etapa 1 în perioada 3-5 septembrie, etapa a 2-a în perioada 6-8 septembrie, etapa a 3-a în intervalul 8-10 octombrie, etapa a 4-a între 11-13 octombrie, etapa a 5-a în perioada 12-14 noiembrie, iar etapa a 6-a în perioada 15-17 noiembrie. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: UEFA Nations League / Facebook