Fotbal: Sevilla, Basel, Celtic, Espanyol si Manchester United, calificate in saisprezecimile Europa League

Sevilla, Basel, Celtic, Espanyol şi Manchester United au obţinut, joi seara, calificarea în şaisprezecimile de finală ale Europa League la fotbal. Sevilla, multiplă câştigătoare a competiţiei, s-a impus cu 5-2 pe terenul echipei luxemburgheze F91 Dudelange, prin dubla lui Dabbur şi tripla lui Munir. Basel a trecut cu 2-1 de Getafe. Celtic a câştigat la Roma, în meciul cu Lazio, scor 2-1. După o victorie in extremis obţinută în tur, scoţienii au dat lovitura în final şi pe Olimpico, prin golul lui Ntcham (90+5). Ciro Immobile (7) a deschis scorul pentru Lazio, la care Ştefan Radu nu a făcut parte din lot, dar James Forrest a restabilit egalitatea (38). Espanyol a surclasat-o pe Ludogoreţ Razgrad cu 6-0, profitând de faptul că echipa bulgară a evoluat mult timp în 9 oameni. Dragoş Grigore nu a făcut parte din lotul campioanei Bulgariei, Cosmin Moţi a fost rezervă, iar Claudiu Keşeru a fost înlocuit în min. 39. Manchester United a dispus cu 3-0 de Partizan Belgrad, prin golurile lui Greenwood, Martial şi Rashford. AZ Alkmaar a surclasat-o pe FC Astana cu 5-0, în deplasare, internaţionalul român Dorin Rotariu jucând 71 de minute la campioana Kazahstanului. Wolverhampton Wanderers a învins-o pe Slovan Bratislava cu 1-0, printr-un gol marcat de mexicanul Raul Jimenez (90+2). Standard Liege, fără românul Denis Drăguş în lot, a câştigat in extremis cu Eintracht Frankfurt, scor 2-1, graţie golului semnat de Maxime Lestienne (90+4). Şi Borussia Moenchengladbach a câştigat dramatic cu AS Roma, 2-1, golul victoriei fiind reuşit de Marcus Thuram (90+5). Rezultate: Grupa A APOEL Nicosia - Qarabag FK 2-1 Au marcat: Lucas Souza 59, Nicolas Ioannou 88, respectiv Maksim Medvedev 10. F91 Dudelange - Sevilla FC 2-5 Au marcat: Danel Sinani 69, 80, respectiv Munas Dabbur 17, 36, Munir El Haddadi 27, 33, 67. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Sevilla FC 4 4 0 0 12-2 12 2 APOEL 4 1 1 2 7-8 4 3 Qarabag FK 4 1 1 2 7-8 4 4 F91 Dudelange 4 1 0 3 7-15 3 Grupa B FC Copenhaga - Dinamo Kiev 1-1 Au marcat: Jens Stage 4, respectiv Benjamin Verbic 70. Viktor Ţîgankov (Dinamo) a ratat un penalty în min. 15. FC Lugano - Malmoe FF 0-0 Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 FC Copenhaga 4 1 3 0 4-3 6 2 Dinamo Kiev 4 1 3 0 3-2 6 3 Malmoe FF 4 1 2 1 3-3 5 4 FC Lugano 4 0 2 2 1-3 2 Grupa C FC Basel - Getafe 2-1 Au marcat: Arthur 8, Fabian Frei 60, respectiv Jaime Mata 45 - penalty. FC Krasnodar - Trabzonspor 3-1 Au marcat: Serkan Asan (autogol) 27, Manuel Fernandes 34, Ivan Ignatiev 90+3, respectiv Anthony Nwakaeme 90+4. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 FC Basel 4 3 1 0 10-3 10 2 Getafe CF 4 2 0 2 4-4 6 3 FC Krasnodar 4 2 0 2 6-8 6 4 Trabzonspor 4 0 1 3 3-8 1 Grupa D LASK Linz - PSV Eindhoven 4-1 Au marcat: Reinhold Ranftl 56, Dominik Frieser 60, Joao Klauss 77, 82, respectiv Daniel Schwaab 5 - penalty. Rosenborg Trondheim - Sporting Lisabona 0-2 Au marcat: Sebastian Coates 16, Bruno Fernandes 38. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Sporting Lisabona 4 3 0 1 7-4 9 2 LASK 4 2 1 1 6-3 7 3 PSV Eindhoven 4 2 1 1 8-7 7 4 Rosenborg BK 4 0 0 4 1-8 0 Grupa E CFR Cluj - Rennes 1-0 A marcat: Mario Rondon 87. Cartonaş roşu: Mario Rondon 90. Lazio Roma - Celtic Glasgow 1-2 Au marcat: Ciro Immobile 7, respectiv James Forrest 38, Olivier Ntcham 90+5. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Celtic FC 4 3 1 0 7-3 10 2 CFR Cluj 4 3 0 1 4-3 9 3 SS Lazio 4 1 0 3 5-7 3 4 Stade Rennais 4 0 1 3 2-5 1 Grupa F Standard Liege - Eintracht Frankfurt 2-1 Au marcat: Zinho Vanheusden 56, Maxime Lestienne 90+4, respectiv Filip Kostic 65. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Arsenal FC 4 3 1 0 11-3 10 2 Standard Liege 4 2 0 2 5-7 6 3 Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 4-6 6 4 Vitoria Guimaraes 4 0 1 3 3-7 1 Grupa G Feyenoord Rotterdam - Young Boys Berna 1-1 Au marcat: Steven Berghuis 18 - penalty, respectiv Marvin Spielmann 71. Glasgow Rangers - FC Porto 2-0 Au marcat: Alfredo Morelos 69, Steven Davis 73. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 BSC Young Boys 4 2 1 1 6-4 7 2 Rangers 4 2 1 1 5-3 7 3 Feyenoord 4 1 1 2 3-4 4 4 FC Porto 4 1 1 2 3-6 4 Grupa H RCD Espanyol Barcelona - Ludogoreţ Razgrad 6-0 Au marcat: Oscar Melendo 4, Lluis Lopez 19, Matias Vargas 36 - penalty, Victor Campuzano 52, Adria Pedrosa 73, Facundo Ferreyra 76. Cartonaşe roşii: Rafael Forster (Ludogoreţ) 12, Jacek Goralski (Ludogoreţ) 35. Ferencvaros Budapesta - ŢSKA Moscova 0-0 Cartonaş roşu: Kirill Nababkin (ŢSKA) 90+1. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 RCD Espanyol 4 3 1 0 10-1 10 2 Ludogoreţ 4 2 0 2 8-8 6 3 Ferencvarosi TC 4 1 2 1 2-4 5 4 ŢSKA Moscova 4 0 1 3 1-8 1 Grupa I Oleksandria - AS Saint-Etienne 2-2 Au marcat: Denis Bezborodko 84, Maksim Zaderaka 90+1, respectiv Wahbi Khazri 24 - penalty, Mahdi Camara 72. VfL Wolfsburg - KAA Gent 1-3 Au marcat: Joao Victor 20, respectiv Roman Iaremciuk 50, Laurent Depoitre 65, Michael Ngadeu-Ngadjui 76. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 KAA Gent 4 2 2 0 9-6 8 2 VfL Wolfsburg 4 1 2 1 7-7 5 3 AS Saint-Etienne 4 0 3 1 6-7 3 4 FC Oleksandria 4 0 3 1 5-7 3 Grupa J Borussia Moenchengladbach - AS Roma 2-1 Au marcat: Federico Fazio (autogol) 35, Marcus Thuram 90+5, respectiv Federico Fazio 64. Wolfsberger AC - Istanbul Başakşehir 0-3 Au marcat: Edin Visca 73 - penalty, Enzo Crivelli 84, 87. Cartonaş roşu: Nemanja Rnic (Wolfsberger) 73. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Istanbul Başakşehir 4 2 1 1 5-5 7 2 VfL Borussia Moenchengladbach 4 1 1 2 4-7 5 3 AS Roma 4 1 2 1 7-4 5 4 Wolfsberger AC 4 1 1 2 5-5 4 Grupa K Sporting Braga - Beşiktaş Istanbul 3-1 Au marcat: Paulinho 15, 37, Wilson Eduardo 81, respectiv Tyler Boyd 29. Cartonaş roşu: Jeremain Lens (Beşiktaş) 44. Wolverhampton Wanderers - Slovan Bratislava 1-0 A marcat: Raul Jimenez 90+2. Ruben Neves (WW) a ratat un penalty în min. 51. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 SC Braga 4 3 1 0 8-4 10 2 Wolverhampton Wanderers 4 3 0 1 4-2 9 3 Slovan Bratislava 4 1 1 2 7-7 4 4 Beşiktaş JK 4 0 0 4 4-10 0 Grupa L FC Astana - AZ Alkmaar 0-5 Au marcat: Myron Boadu 29, 77, Fredrik Midtsjoe 52, Oussama Idrissi 57, Pantelis Hatzidiakos 76. Manchester United - Partizan Belgrad 3-0 Au marcat: Mason Greenwood 22, Anthony Martial 33, Marcus Rashford 49. Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Manchester United FC 4 3 1 0 5-0 10 2 AZ Alkmaar 4 2 2 0 13-2 8 3 Partizan 4 1 1 2 4-7 4 4 FC Astana 4 0 0 4 1-14 0 Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Daniela Juncu)