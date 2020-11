Fotbal: Spania a umilit Germania cu 6-0 si s-a calificat la turneul final al Ligii Natiunilor

Selecţionata Spaniei a umilit echipa Germaniei cu scorul de 6-0, marţi seara, pe teren propriu, iar acest succes i-a adus câştigarea grupei şi calificarea la turneul final al Ligii Naţiunilor la fotbal. Ferran Torres (Manchester City) a reuşit o triplă pentru iberici, celelalte goluri fiind marcate de Alvaro Morata, Rodri şi Mikel Oyarzabal, în faţa unei echipe experimentale a Germaniei. Foto: (c) Gonzalo Fuentes/REUTERS Franţa, campioana mondială en titre, avea deja asigurată prezenţa la turneul final, dar a învins Suedia cu 4-2 şi a retrogradat echipa scandinavă în Liga B. Olivier Giroud a reuşit o ''dublă'' pentru Les Bleus, celelalte goluri fiind semnate de Pavard şi Kingsley Coman. Vicecampioana mondială Croaţia a evitat retrogradarea deşi a pierdut cu 2-3 acasă în faţa Portugaliei, campioana europeană şi câştigătoarea primei ediţii a Ligii Naţiunilor. Kovacic a marcat ambele goluri ale gazdelor, care au evoluat aproape o repriză în zece oameni, Ruben Dias a înscris de două ori pentru lusitani, iar Joao Felix a marcat celălalt gol. Foto: (c) Antonio Bronic/REUTERS Muntenegru a promovat în Liga B după 4-0 cu Cipru. Ciprioţii au retrogradat în Liga C. Luxemburgul a remizat acasă cu Azerbaidjanul, 0-0, într-un meci în care Danel Sinani a ratat un penalty şi a avut o bară. Foto: (c) Stevo Vasiljevic/REUTERS Malta, echipă antrenată de italianul Devis Mangia (ex-Universitatea Craiova) a ratat promovarea în Liga C, după 1-1 acasă cu Insulele Feroe. Maltezii aveau nevoie de o victorie, chiar şi la limită, dar nu au reuşit-o şi feroezii au promovat. Foto: (c) Darrin Zammit Lupi/REUTERS Gibraltarul a reuşit să acceadă în Liga C, după 1-1 cu Liechtenstein pe teren propriu. Foto: (c) Jon Nazca/REUTERS Rezultatele de marţi: Liga A Grupa 3 Croaţia - Portugalia 2-3 Au marcat: Mateo Kovacic 29, 65, respectiv Ruben Dias 53, 90, Joao Felix 61. Cartonaş roşu: Marko Rog (Croaţia) 51. Franţa - Suedia 4-2 Au marcat: Olivier Giroud 16, 59, Benjamin Pavard 36, Kingsley Coman 90+5, respectiv Viktor Claesson 4, Robin Quaison 88. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Franţa 6 5 1 0 12-5 16 2 Portugalia 6 4 1 1 12-4 13 3 Croaţia 6 1 0 5 9-16 3 4 Suedia 6 1 0 5 5-13 3 Grupa 4 Spania - Germania 6-0 Au marcat: Alvaro Morata 17, Ferran Torres 33, 55, 71, Rodri 38, Mikel Oyarzabal 89. Meciul Elveţia - Ucraina a fost anulat. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Spania 6 3 2 1 13-3 11 2 Germania 6 2 3 1 10-13 9 3 Ucraina 5 2 0 3 5-10 6 4 Elveţia 5 0 3 2 6-8 3 Liga C Grupa 1 Luxemburg - Azerbaidjan 0-0 Danel Sinani (Luxemburg) a ratat un penalty în min. 55. Muntenegru - Cipru 4-0 Au marcat: Stevan Jovetic 14, Aleksandar Boljevic 25, 28, Stefan Mugosa 60. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Muntenegru 6 4 1 1 10-2 13 2 Luxemburg 6 3 1 2 7-5 10 3 Azerbaidjan 6 1 2 2 2-4 6 4 Cipru 6 1 1 4 2-10 4 Liga D Grupa 1 Andorra - Letonia 0-5 Au marcat: Antonijs Cernomordijs 6, Janis Ikaunieks 57, 60, Vladislavs Gutkovskis 70 - penalty, Raimonds Krollis 90 - penalty. Cartonaş roşu: Christian Garcia (Andorra) 90. Malta - Insulele Feroe 1-1 Au marcat: Matthew Guillaumier 54, respectiv Ari Mohr Jonsson 70. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Insulele Feroe 6 3 3 0 9-5 12 2 Malta 6 2 3 1 8-6 9 3 Letonia 6 1 4 1 8-4 7 4 Andorra 6 0 2 4 1-11 2 Grupa 2 Gibraltar - Liechtenstein 1-1 Au marcat: Noah Frommelt (autogol) 17, respectiv Noah Frick 44. Clasament: loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Gibraltar 4 2 2 0 3-1 8 2 Liechtenstein 4 1 2 1 3-2 5 3 San Marino 4 0 2 2 0-3 2 Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)