Fotbal: Stroe (MTS) - Am discutat cu premierul, suntem dispusi sa gazduim mai multe meciuri la EURO 2020

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a anunţat, marţi, pe un site de socializare, că România este dispusă să găzduiască mai mult de patru meciuri în cadrul Campionatului European de fotbal EURO 2020, această propunere discutând-o şi cu premierul Ludovic Orban. După decizia amânării turneului final pentru anul 2021 luată de UEFA, autorităţile din unele dintre cele 12 ţări organizatoare s-au arătat rezervate în ceea ce priveşte găzduirea unor meciuri ale CE. "Pot să confirm că Bucureştiul va găzdui în mod sigur cele 4 meciuri din calendarul EURO 2020 care s-a amânat cu un an. Din păcate există în Europa oraşe dintre cele organizatoare care resimt mult mai dur impactul acestei pandemii şi deja au anunţat, oficial sau nu, că au dificultăţi în a-şi onora angajamentul luat pentru anul acesta. În acest context pot spune foarte clar şi limpede că noi ne afirmă disponibilitatea în a prelua organizarea acestor meciuri. Pentru că este o chestiune care ţine de onoarea, ţine de imaginea şi posibilităţile acestei ţări. Acest lucru l-am discutat şi cu premierul Ludovic Orban, l-am comunicat şi preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal, cu care am discuţii constante... şi suntem dispuşi să organizăm mai multe meciuri la Bucureşti în EURO 2020", a spus ministrul într-o transmisiune video pe Facebook. "Am scris deja o Hotărâre de Guvern care practic va reconfirma în mod oficial angajamentul nostru ferm pentru organizarea acestui extrem de important eveniment. Probabil că mâine va intra în şedinţa de Guvern. Este un document care practic declară de interes public şi de importanţă naţională acest Campionat European de fotbal de anul viitor. În momentul de faţă Hotărârea de Guvern se află la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, unde probabil are deja obţinut avizul. Iar mâine va intra pe ordinea de zi a Guvernului sub rezerva obţinerii unui aviz similar din partea Ministerului Justiţiei. Eu sper ca prin această Hotărâre de Guvern să fim foarte bine înţeleşi că ne dorim mai mult de la acest important eveniment care practic ne va aduce vizibilitate în plus, va crea imagine României şi ne va aduce multiple beneficii economice şi, bineînţeles, va suplimenta resursele pe care le putem atrage", a adăugat el. Stroe susţine că prin găzduirea mai multor partide România va acumula experienţă în organizarea de evenimente sportive majore. "EURO 2020 este un exerciţiu foarte util care practic ne pregăteşte pentru ceea ce ar trebui să se întâmple ulterior cu această minunată infrastructură sportivă pe care în momentul de faţă o construim. Ea poate fi pusă în valoare numai dacă noi vom organiza competiţii majore importante în plan european şi mondial la Bucureşti. De asta spun că EURO 2020 este un exerciţiu util, iar în 2021 vom avea şi infrastructură şi vom câştiga şi ceva experienţă pentru ceea ce va urma", a precizat Ionuţ Stroe. Turneul final al Campionatului European de fotbal, programat iniţial în perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, a fost amânat de UEFA pentru 11 iunie - 11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, decizia fiind luată în urma unei teleconferinţe organizate, la 17 martie, de forul continental cu toate cele 55 de federaţii naţionale. UEFA a decis ca denumirea competiţiei să rămână EURO 2020 chiar dacă aceasta va avea loc în anul 2021. România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European pe Arena Naţională din Capitală. Ediţia aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European se va desfăşura în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia) şi Bilbao (Spania). Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Dacă se califică în urma barajului de Liga Naţiunilor, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti. Echipa naţională de fotbal a României va întâlni, la Reykjavik, selecţionata Islandei, într-o partidă contând pentru semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul European. O victorie în această partidă ar pune România în postura de a juca ulterior, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, în faţa Bulgariei sau Ungariei.