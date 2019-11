Fotbal: Tragerea la sorti a grupelor turneului final al EURO 2020

Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al EURO 2020 la fotbal va avea loc, sâmbătă, la Complexul Expoziţional Romexpo din Bucureşti, de la ora 19:00. Unsprezece ambasadori speciali îl vor ajuta pe directorul de competiţii al UEFA, Giorgio Marchetti, la tragerea la sorţi a grupelor EURO 2020, echipa ideală alcătuită de UEFA prezentându-se astfel: Iker Casillas (Spania) - John Sivebaek (Danemarca), Ricardo Carvalho (Portugalia), Marcel Desailly (Franţa), Phillip Lahm (Germania) - Theodoros Zagorakis (Grecia), Joao Mario (Portugalia), Karel Poborsky (Cehia), Ruud Gullit (Olanda) - Andrei Arşavin (Rusia), Francesco Totti (Italia). România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania). Douăzeci de echipe naţionale sunt deja cunoscute, calificându-se prin intermediul preliminariilor, iar alte patru vor fi stabilite în urma play-off-ului Ligii Naţiunilor la care va lua parte şi reprezentativa României. "Tricolorii" trebuie să treacă de Islanda (26 martie) şi de învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria (31 martie), ambele dueluri urmând a se disputa în deplasare. Toate cele 12 gazde EURO 2020 au fost repartizate dinainte în grupe. Dacă trece de Islanda şi apoi de câştigătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria, România se va afla în Grupa C, la fel ca şi o altă ţară gazdă - Olanda. De asemenea, Ucraina va fi repartizată în aceeaşi grupă. Urnele s-au realizat pe baza performanţei din grupele preliminare EURO 2020. Între cele 20 de echipe calificate direct din preliminarii se află şi 7 ţări gazdă. Alte 4 vor evolua în play-off. Câştigătoarea play-off-ului 'B' în care evoluează Irlanda va merge în Grupa E. Câştigătoarele play-off-urilor "A" şi "C", în care poate fi cel puţin una dintre România şi Ungaria, de asemenea gazde EURO, vor avea mai multe posibilităţi la repartizarea în faza grupelor a turneului final. Dacă învingătoarea play-off-ului "C" va fi Scoţia, atunci aceasta va merge în Grupa D. Ucraina nu va putea fi în aceeaşi grupă cu Rusia. Astfel, Ucraina va fi repartizată în Grupa C, în timp ce Belgia va merge în Grupa B. România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciuri în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020. Dacă se califică, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti. Martin Kallen, CEO al UEFA Events, a afirmat că totalul costurilor de organizare a Campionatului European din 2020 se ridică la 680 de milioane de euro, în timp ce veniturile se vor ridica la peste 2 miliarde de euro. Urnele pentru tragerea la sorţi: Urna 1: Belgia, Italia (Grupa A), Anglia (Grupa D), Germania (Grupa F), Spania (Grupa E), Ucraina; Urna 2: Franţa, Polonia, Elveţia, Croaţia, Olanda (Grupa C), Rusia (Grupa B); Urna 3: Portugalia, Turcia, Danemarca (Grupa B), Austria, Suedia, Cehia; Urna 4: Ţara Galilor, Finlanda, câştigătoarea play-off-ului A (Islanda, Bulgaria, Ungaria, România), câştigătoarea play-off-ului B (Bosnia-Herţegovina, Slovacia, Irlanda, Irlanda de Nord), câştigătoarea play-off-ului C (Scoţia, Norvegia, Serbia, Israel), câştigătoarea play-off-ului D (Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus). AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.gds.ro