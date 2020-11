Fotbal: UEFA a acordat victoria Romaniei (3-0) in meciul cu Norvegia, din Liga Natiunilor

Comisia de Control, Etică şi Disciplină a UEFA a decis, miercuri, să acorde victoria echipei României victoria la ''masa verde'', cu 3-0, în meciul cu Norvegia, din Liga Naţiunilor, care nu s-a disputat duminică seara la Bucureşti, a anunţat echipa scandinavă pe contul său de Twitter. ''Comisia de Disciplină a UEFA a analizat astăzi cazul meciului anulat dintre România şi Norvegia. UEFA a decis că Norvegia va pierde meciul cu 0-3. NFF are la dispoziţie cinci zile pentru a solicita motivarea deciziei. După aceasta, NFF va decide dacă va face apel'', se arată în comunicat. Meciul pe care Norvegia trebuia să îl joace duminică, la Bucureşti, cu România, în Liga Naţiunilor, a fost anulat după ce autorităţile sanitare norvegiene au împiedicat echipa reprezentativă să decoleze spre România, în urma unui test pozitiv la un jucător, Omar Elabdellaoui. Norvegia anulase şi partida amicală cu Israelul, de pe teren propriu, de săptămâna trecută, după un caz pozitiv în echipa israeliană. În urma acestei decizii, situaţia în Grupa 1 a Ligii B este neschimbată, cu Austria pe primul loc, cu 12 puncte, urmată de Norvegia, 9 puncte, România, 7 puncte, Irlanda de Nord, 1 punct. Miercuri seara sunt programate ultimele două partide, Austria - Norvegia şi Irlanda de Nord - România. Norvegia mai poate câştiga grupa, dar are nevoie de o victorie la două goluri la Viena, în timp ce România poate urca cel mult pe locul al doilea, fiind scăpată de emoţiile retrogradării în Liga C, chiar dacă va pierde la Belfast. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)