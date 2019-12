Fotbal: UEFA a decis ca nu au existat manifestari rasiste la meciul Romania - Suedia, din preliminariile EURO 2020

Comisia de Disciplină a UEFA a decis că la meciul dintre echipele naţionale ale României şi Suediei, care a avut loc pe Arena Naţională din Bucureşti, în data de 15 noiembrie, în preliminariile EURO 2020, nu au existat manifestări rasiste ale suporterilor români, cum au pretins jucătorii oaspeţi, potrivit site-ului FRF. ''În urma declaraţiilor din tabăra suedeză, UEFA a decis să numească un inspector disciplinar care să ancheteze cazul de la Bucureşti. Acesta a discutat cu doi dintre jucătorii Suediei, ambii susţinând că s-au auzit scandări rasiste. De asemenea, a găsit înregistrări în care fotbalistul Alexander Isak era apostrofat de suporterii români. Astfel, UEFA a decis să deschidă o procedură disciplinară pe această speţă'', se arată în comunicat. ''Juriştii FRF au avut la dispoziţie doar trei zile pentru a pregăti apărarea. În acest timp, s-au depus la dosar declaraţiile a trei dintre jucătorii noştri, s-au urmărit peste 250 de minute de înregistrări video şi s-au extras declaraţii din tabăra Suediei care au negat prezenţa rasismului, inclusiv cele ale selecţionerului Janne Anderson de la conferinţa de presă de după meci, când a declarat că nu a auzit astfel de scandări. În plus, s-a demonstrat că au existat doar huiduieli, iar acestea au fost prezente şi în momentele în care mingea nu se afla la jucătorul Alexander Isak. Un alt argument important prezentat la UEFA de Departamentul Juridic al FRF a fost faptul că niciodată în istorie nu am fost suspendaţi pentru manifestări rasiste cu direcţie către fotbaliştii de culoare'', menţionează FRF. În schimb, Federaţia Româna de Fotbal a fost amendată cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte în teren şi afişarea de bannere interzise. În min. 81 al întâlnirii România - Suedia, arbitrul italian Daniele Orsato a oprit meciul timp de un minut pe motiv de scandări cu caracter rasist la adresa atacantului suedez de culoare Isak, iar de la instalaţia de amplificare s-a transmis un avertisment către suporterii români prin care au fost atenţionaţi că există riscul întreruperii definitive a partidei în cazul în care asemenea incidente se repetă. Suedia s-a impus prin golurile marcate de Marcus Berg (18) şi Robin Quaison (34), obţinând calificarea la EURO 2020. România risca sancţiuni severe, având în vedere că a primit un meci de suspendare pe o perioadă de probaţiune de un an, pentru incidente anterioare. În cadrul sancţiunii amintite, meciul cu Norvegia din preliminariile EURO 2020, care trebuia să se joace cu porţile închise, s-a disputat cu 30.000 de copii în tribune, lucru permis de UEFA în aceste condiţii. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Lăzăroiu)