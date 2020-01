Fotbal: Vasile Miriuta, din nou antrenorul echipei FC Hermannstadt

Vasile Miriuţă a fost instalat, marţi, în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FC Hermannstadt, pe care a mai pregătit-o şi în sezonul trecut, când a salvat-o de la retrogradare, potrivit site-ului oficial al clubului. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu drept de prelungire pentru încă un an competiţional, după ce în prima parte a stagiunii a antrenat echipa maghiară Kisvarda FC. Antrenorul originar din Baia Mare a mai pregătit în cariera sa echipe ca Energie Cottbus, Ceahlăul Piatra Neamţ, CFR Cluj, Gyor ETO, ASA Tg Mureş şi Dinamo Bucureşti. ''Am revenit într-un loc unde m-am simţit foarte bine. Cunosc foarte bine oamenii de aici, dar şi echipa. Au rămas câţiva băieţi cu care am lucrat, chiar dacă sezonul trecut nu ne-a fost uşor. Lotul este schimbat acum în mai bine, avem jucători mai experimentaţi, cu multe jocuri în Liga I. Sunt optimist că putem face un fotbal bun împreună. S-au schimbat multe lucruri în bine. Condiţiile sunt mai bune ca anul trecut, avem un teren de antrenamente, sală de forţă, stadion. La Sibiu sunt nişte suporteri minunaţi, care ne-au susţinut în momente esenţiale în sezonul trecut. Am încredere mare în public'', a declarat Vasile Miriuţă, care îl înlocuieşte pe Eugen Neagoe. FC Hermannstadt a început sezonul cu Costel Enache pe banca tehnică. ''Este a patra oară când colaborez pe plan profesional cu Vasile Miriuţă. De fiecare dată am avut rezultate pozitive împreună, inclusiv în ultimul sezon la FC Hermannstadt, când am reuşit să rămânem în Liga I. Mă bucur foarte mult că a revenit la noi şi sunt convins că vom reuşi să ne menţinem în Liga I fără emoţii'', a declarat preşedintele clubului sibian, Iuliu Mureşan. În staff-ul echipei au revenit Florin Berţa, antrenor cu portarii, şi preparatorul fizic Vlad Ţăran, cel care a ocupat această funcţie şi în mandatul precedent al lui Vasile Miriuţă. FC Hermannstadt va efectua un stagiu de pregătire în zona Marbella (Spania), în perioada 10-24 ianuarie, şi va disputa patru meciuri amicale. Primul meci de verificare va avea loc în fata de 14 ianuarie, contra formaţiei FC Winterthur, aflată pe locul 6 din Challenge League, a ligă elveţiană, pe 17 ianuarie e programat meciul cu Puskas Akademia FC (locul 4 din prima ligă a Ungariei), pe 20 ianuarie se va juca partida cu FC Krasnodar, ocupanta poziţiei secunde în Rusia, iar ultimul va avea loc împotriva formaţiei croate NK Osijek, aflată pe poziţia a patra în campionatul intern, în data de 23 ianuarie. AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Ada Vîlceanu)