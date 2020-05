Fotbalist englez, despre experiența din Liga I: Este incredibil cat de mare este clubul Steaua. Pot spune ca este mai mare decat Manchester United

Fotbalistul englez de origine algeriană, Aymen Tahar (30 de ani), care a evoluat la două echipe din Liga 1, Gaz Metan şi FCSB a povestit pentru The Guardian despre experienţa în România și spune, despre Gigi Becali că „nu-și dă seama cât de rău afectează clubul”.

Aymen Tahar a rămas marcat de experienţa trăită la FCSB. Mijlocaşul englez de origine algeriană a evoluat timp de şase luni la gruparea patronată de Gigi Becali, în perioada iulie 2015 - ianuarie 2016. Jucătorul de 30 de ani a ajuns la FCSB, după trei ani jumătate petrecuţi la Gaz Metan Mediaş.

„Este incredibil cât de mare este clubul Steaua. Dacă ar fi să compar, pot spune că este mai mare decât Manchester United, probabil 60% din populaţie susţine Steaua. Toate meciurile din deplasare se jucau cu porţile închise pentru că toată lumea voia să vadă echipa Steaua. Îmi părea rău de jucătorii importanţi pentru că toată lumea se uita la ei, oriunde se aflau, la mall sau la restaurant", a spus Aymen Tahar, fost jucător FCSB, potrivit The Guardian.

Tahar a trecut şi el prin furia lui Becali. A fost ameninţat că i se va tăia salariul şi nu va mai îmbrăca niciodată tricoul roş-albastru.

„Am pierdut cu Rosenberg în Europa League. Am intrat în ultimele 20 de minute al meciului, când eram conduşi cu 2-0, nimic nu ne mergea şi tot ce aşteaptam era să se fluiere de final. Eu nu am jucat bine. După meci, Becali a vorbit în presă şi a spus că nu aveam ce să caut în echipă, că îmi va tăia salariul cu 50%, că sunt liber să plec şi că nu voi mai juca niciodată pentru Steaua. Ulterior am vorbit cu preşedintele, care mi-a spus: <>", a mai spus Tahar.

În plus, Tahar a povestit şi despre o vizită a lui Gigi Becali în vestiarul echipei FCSB.

„Spunea că jucătorii fac prea mult sex şi lucrurile de genul acesta. Mă gândeam: <>", a mai spus mijlocașul.

În ianuarie 2016 Tahar a plecat, sub formă de împrumut, de la FCSB la Boavista, ca mai apoi, în august, în acelaşi an, a plecat liber de contract la Sagan Tosu. În ianuarie 2017 a revenit la Gaz

Metan Mediaş, unde a evoluat doar jumătate de sezon. Acum este jucătorul grupării din Grecia Panetolikos.