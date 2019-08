Fotbalistul Andrei Ivan a revenit in Liga 1. Cu ce echipa a semnat acesta

Andrei Ivan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andrei Ivan (22 de ani) s-a intors in Liga 1! A revenit la Craiova, club care l-a dorit de ceva timp. Oltenii au fost in lupta cu un club din Franta, dar Ivan a acceptat revenirea in Romania. Anuntul a fost facut public de olteni, marti, printr-un comunicat pe pagina de . Mutarea s-a facut pentru un milion de euro si procente dintr-un eventual transfer. In iulie, Andrei Ivan, 22 de ani, explica faptul ca nu vrea sa revina in Liga 1, ci doreste sa se impuna in strainatate. Totusi, atacantul oltean lasa de inteles ca nu vrea sa ramana la Kranosdar si spunea ca isi propunea sa prinda un transfer important: "Pe mine nu ma suna nimeni. Trebuie sa ma intorc la Krasnodar, trebuie sa o fac cat mai bine acolo, ...