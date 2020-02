Fotbalistul Cezar Gherghiceanu, transferat de FC Farul Constanta. Ultimii doi ani de juniorat i-a facut in Spania

Am ales să vin la Farul pentru că este un proiect foarte ambițios și putem face lucruri frumoase. Am găsit un grup unit, sunt așteptări mari și sunt speranțe că ne putem lupta la promovare. Campionatul este strâns, iar matematic nu suntem deloc departe de locul 3, care duce la baraj. La 17 ani am plecat la Murcia, am stat acolo doi ani, dar mi-am dorit să revin în țară și să joc la nivel de seniori. La Turris am fost folosit foarte puțin și mi-am dorit să am șansa de a demonstra ce pot, a spus Gherghiceanu, potrivit sursei citate.