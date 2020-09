Fotbalistul ghanez Bright Addae a semnat un contract cu Hermannstadt

Clubul Hermannstadt a anunţat, joi, că l-a achiziţionat pe fotbalistul ghanez Bright Christopher Addae, în vârstă de 27 de ani, anunță news.ro.

Addae a venit în Liga I din postura de jucător liber de contract.

Bright Addae are o selecţie în naţionala de seniori a Ghanei şi a câştigat Campionatul Mondial cu Naţionala de tineret U20 a ţării sale în anul 2009. De asemenea, el are în palmares şi o Cupă a Sloveniei cu ND Gorica în 2014 şi a strâns până în prezent peste 160 de meciuri în 5 sezoane de Serie B în Italia, unde a înscris de 7 ori şi a oferit 3 assisturi. Bright Addae a fost format la Academia AC Parma şi are în C.V. şi alte echipe italiene, ca Terrassa F.C, Crotone, A.S. Gubbio, Ascoli şi Juve Stabia.