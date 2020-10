Fotbalistul Nicolae Stanciu: Am exersat penaltiurile, suntem pregatiti pentru orice. Eu am primit rezultatul testului Covid-19 si este negativ

Fotbalistul Nicolae Stanciu a declarat, miercuri, că el şi colegii săi din naţionala României sunt pregătiţi pentru orice la meciul cu Islanda, din barajul pentru Campionatul European. El a precizat că s-a gândit la un război psihologic al islandezilor, având în vedere faptul că rezultatele testelor pentru coronavirus probabil încă nu au venit pentru toţi, deşi a trecut aproape o zi, anunță news.ro.

“Mă aştept la un meci dificil, ştiu că echipa Islandei este foarte puternică acasă. Cred că şansele sunt 50-50 şi că echipa care va fi pregătită să se sacrifice mai mult mâine se va califica. Ştim toţi jucătorii Islandei, toată lumea ştie că echipele nordice sunt foarte puternice la dueluri, dar avem un plan pentru meci şi sperăm să câştigăm. Cred că este rău pentru fotbal că se joacă fără spectatori, dar asta este situaţia acum. Îmi pare rău pentru fanii Islandei şi pentru ai noştri, dar acesta este protocolul UEFA. Am pregătit ceea ce puteam să pregătim şi ceea ce vrea Mister. Din păcate am avut doar ziua de ieri la dispoziţie în formulă completă. Am exersat penaltiurile şi suntem pregătiţi pentru orice”, a spus Stanciu.

El a precizat că îl bucură convocarea lui Mario Camora: “Ne bucurăm că Mario a fost convocat, este un jucător foarte bun. Toţi băieţii l-au felicitat pentru convocare şi încercăm să-l ajutăm pentru că este un jucător care ne poate ajuta”.

Stanciu a menţionat că el a primit rezultatul testului Covid-19 şi că acesta este negativ. “Pentru prima dată după multă vreme venim cu un moral bun la lot, după rezultatele de luna trecută. Toată lumea e mobilizată şi sunt conştienţi de importanţa acestui meci. Eu am primit rezultatul testului şi este negativ. Nu pot să mint că nu m-am gândit la un război psihologic, am fost anunţaţi că totul va dura între patru şi opt ore. Au trecut aproape 24 de ore de când s-au făcut testele, dar până la urmă e problema lor dacă e adevărat şi vor să facă astfel de jocuri. Sper să ne luăm revanşa pe teren. N-am idee câţi dintre noi au primit testele, mi-e greu să cred că ar face asta (n.r. – să anunţe în ultima clipă unele rezultate pozitive) şi nu vreau să mă gândesc că se va întâmpla ce s-a întâmplat prin Insuleel Feroe cu cei de la Slovan Bratislava”.

Meciul Islanda - România, din semifinala barajului de calificare la Euro-2020, va avea loc joi, de la ora 21.45.