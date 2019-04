Fotbalul judetului Constanta: Primele rezultate de la Ligile a 4-a si a 5-a. Ce meciuri se mai joaca si in Liga a 3-a si a 6-a

Axiopolis (locul 8, cu 26 de puncte) - CS Făurei (locul 9, cu 26 de puncte)

Înainte Modelu (locul 6, cu 36 de puncte) - CS Medgidia (locul 12, cu 22 de puncte).

Reprezentantele judeţului Constanţa din seria secundă a Ligii a 3-a de fotbal, Axiopolis Cernavodă şi CS Medgidia, joacă astăzi, de la ora 17.00, în etapa a 25-a a campionatului:Etapa a 25-a a Ligii a 5-a de fotbal a judeţului Constanţa a început cu partida Carsium Hârșova - Speranța Castelu 3-2.Restul partidelor se dispută astfel: vineri, 26 aprilie - ora 14.00 - Unirea Topraisar - Voința Săcele; ora 17.00 - Sport Prim Oltina - Inter Ion Corvin; ora 17.30 - Recolta Nicolae Bălcescu - Avântul Comana (teren Dorobanţu); ora 18.00 - Litoral Corbu - Viitorul Pecineaga; sâmbătă, 27 aprilie, ora 11.00 - Sportul Tortoman - AS Pelinu, Danubius Rasova - CS Peștera; ora 14.00 - Olimpia Constanța - Viitorul Târgușor (teren ITC din Constanţa), CSO Murfatlar - FC Mereni.La Liga a 4-a, primele meciuri ale rundei a 27-a au fost: CS Mihail Kogălniceanu - Axiopolis II Cernavodă 0-3 la seniori / 1-2 la juniori, Voinţa Valu lui Traian - Gloria Băneasa 2-6 / 9-3 şi CS Năvodari - Sparta Techirghiol 3-2 / 12-0.Celelalte confruntări au fost programate astăzi, de la orele 15.30 (juniorii) şi 17.30 (seniori): CS Cumpăna - CS Poseidon 2 Mai - Limanu, Gloria Albeşti - Farul Tuzla, FC Farul Constanţa - CS Lipniţa Carvăn (teren ITC), Viitorul Fântânele - CSO Ovidiu, CS Agigea - Ştiinţa Acalab Poarta Albă şi CS Eforie - Portul Constanţa (teren Eforie Sud).În Seria Nord a Ligii a 6-a, sâmbătă, 27 aprilie, se joacă runda a 16-a: Viitorul Cuza Vodă - Ulmetum Pantelimon (11.00), Gloria Seimeni - Steaua Speranţei Siliştea (11.00), Pescarul Ghindăreşti - Pescăruşul Gârliciu (11.00), Victoria Mihai Viteazu - Emaus Cernavodă (11.00), Flacăra Crucea – Dacia Mircea Vodă (14.00) şi Dunărea Ciobanu - Înfrăţirea Cogealac (14.00).În Seria Sud, partidele din runda a 19-a se dispută tot sâmbătă, 27 aprilie, astfel: Trophaeum Adamclisi - Fulgerul Chirnogeni (11.00), CS Negru Vodă - AS Lumina (11.00), Old-Boys Cobadin - AS Bărăganu (11.00), ITC - Flacăra Viişoara (11.00), Dunărea Ostrov - Viitorul Cobadin (11.00) şi AS Viişoara - Voinţa Cochirleni (13.30). AS Independenţa are rundă liberă.Liga a 4-a,1. CS Năvodari - 60p, 2. CS Poseidon 2 Mai Limanu - 60p, 3. Gloria Albeşti - 57p, 4. Viitorul Fântânele - 56p, 5. Gloria Băneasa - 51p, 6. CS Agigea - 45p, 7. CS Cumpăna - 45p, 8. CS Lipniţa Carvăn - 45p, 9. Sparta Techirghiol - 44p, 10. FC Farul Constanţa - 37p, 11. CSO Ovidiu - 34p, 12. Axiopolis Cernavodă II - 33p, 13. CS Eforie - 27p, 14. Farul Tuzla - 22p, 15. Ştiinţa Acalab Poarta Albă - 21p, 16. Portul Constanţa - 21p, 17. CS Mihail Kogălniceanu - 15p, 18. Voinţa Valu lui Traian - 3p.1. Gloria Albeşti - 69p, 2. Portul Constanţa - 69p, 3. CS Năvodari - 66p, 4. Axiopolis Cernavodă II - 65p, 5. FC Farul Constanţa - 59p, 6. Sparta Techirghiol - 52p, 7. Voinţa Valu lui Traian - 44p, 8. CS Poseidon 2 Mai Limanu - 43p, 9. CS Mihail Kogălniceanu - 41p, 10. Ştiinţa Acalab Poarta Albă - 38p, 11. Gloria Băneasa - 35p, 12. CS Lipniţa Carvăn - 20p, 13. Viitorul Fântânele - 20p, 14. CS Agigea - 20p, 15. CSO Ovidiu - 17p, 16. CS Eforie - 13p, 17. Farul Tuzla - 10p, 18. CS Cumpăna - 3p.1. Peștera - 51p, 2. Pecineaga - 49p, 3. Castelu - 49p, 4. Oltina - 46p, 5. Corbu - 44p, 6. Rasova - 40p, 7. Pelinu - 38p, 8. Comana - 38p, 9. Olimpia - 37p, 10. Mereni - 33p, 11. Săcele - 32p, 12. Tortoman - 32p, 13. Ion Corvin - 31p, 14. Nicolae Bălcescu - 26p, 15. Hârșova - 23p, 16. Murfatlar - 22p, 17. Târgușor - 18p, 18. Topraisar - 10p.1. Crucea - 38p, 2. Mircea Vodă - 37p, 3. Cuza Vodă - 36p, 4. Mihai Viteazu - 26p, 5. Ciobanu - 26p, 6. Seimeni - 18p, 7. Siliștea - 17p, 8. Ghindărești - 16p, 9. Pantelimon - 14p, 10. Gârliciu - 13p, 11. Cogealac - 12p, 12. Emaus - 7p.1. Viitorul Cobadin - 45p, 2. ITC - 39p, 3. AS Viișoara - 34p, 4. Cochirleni - 33p, 5. Lumina - 32p, 6. Chirnogeni - 30p, 7. Negru Vodă - 28p, 8. Independența - 23p, 9. Old Boys Cobadin - 14p, 10. Ostrov - 11p, 11. Adamclisi - 10p, 12. AS Bărăganu - 5p, 13. Flacăra Viișoara - 3p.