FOTO | Povestea romanului cu IQ mai mare decat al lui Einstein! Ce planuri are puștiul de 14 ani

Mihai Iulian Bărăscu are un IQ mai mare decât al lui Albert Einstein. Puștiul de 14 ani are planuri mari de viitor. Adolescentul român locuiește în Marea Britanie încă din 2009, împreună cu familia. Anul acesta, băiatul a fost evaluat de Mensa, care a stabilit că are un IQ impresionant, de 162, „mai mare decât […]

The post FOTO | Povestea românului cu IQ mai mare decât al lui Einstein! Ce planuri are puștiul de 14 ani appeared first on Cancan.ro.