FOTO Ana Ivanovici, fost lider WTA, a nascut al doilea copil: Este casatorita cu fotbalistul german Bastian Schweinsteiger

Fosta jucătoare de tenis Ana Ivanovici din Serbia a anunţat, vineri, pe reţelele de socializare, că a născut al doilea băiat.

"Băiatul nostru are un frăţior", a scris pe Twitter soţia fotbalistul german Bastian Schweinsteiger, fost jucător la Bayern Munchen şi Manchester United, acum la Chicago Fire, scrie news.ro.

Ivanovici, 31 de ani, câştigătoare la Roland Garros în 2008 şi fost numărul 1 mondial, s-a retras din tenis în 2016. Ea s-a căsătorit în acelaşi an cu Schweinsteiger, iar cuplul trăieşte acum la Chicago.

Ana Ivanovici a născut prima dată în martie 2018, un băiat căruia i-a pus numele Stefan.

We are bursting with love and happiness. Our boy got a little brotherpic.twitter.com/mO5x2YxqZs