FOTO Cazul fostului sef DIPI, Gelu Oltean: Probe de la perchezitia in "Dosarul Ayahuasca" au fost "consumate si distruse"

Fostul sef al Departamentului de Informatii si Protectie Interna (DIPI) Gelu Oltean, trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat in "Dosarul Ayahuasca", reclama ca de opt luni dosarul se afla in procedura de camera preliminara. El mai precizeaza ca probe gasite la perchezitie au fost "consumate si distruse" in procesul analizelor de laborator.