FOTO: Clujenii au ieșit in strada pentru a comemora incidentele din timpul protestului ”diasporei”, de anul trecut. Mesaje de susținere și pentru familia Alexandrei, fata ucisa la Caracal

Mai bine de 100 de clujeni au ieșit, sâmbătă seara, în centrul Clujului, pentru a comemora incidentele din timpul protestelor din 10 august 2018.

Protestatarii au scandat mesașe contra Guvernului, scandând, de asemenea, și mesaje de condoleanțe și susținere pentru Alexandra, tânăra ucisă la Caracal și familiei ei,

,,Anul trecut, românii din diaspora s-au alăturat fraților lor rămași în țară împotriva unei majorități politice al cărei unic scop a fost să-și scape politicienii corupți de problemele cu legea, mergând până în punctul în care ar fi fost în stare să elimine cu totul infracțiunile din Codurile Penale.

Anul acesta ieșim să cerem pedepsirea vinovaților pentru modul în care au ales forțele de ordine conduse de Carmen Dan să se comporte cu românii ieșiți la protest împotriva Guvernului.

A trecut aproape un an, iar ancheta dosarului 10 August nu pare să înainteze. Cei care ne-au încălcat drepturile în stradă, spărgând protestul pașnic cu gaze, pulane și tunuri cu apă își văd de treabă liniștiți, sunt încă în funcții.



Pe 10 August 2018 am văzut cum jandarmii dădeau cu gaze în toate direcțiile, indiferent că în fața lor stătea o femeie gravidă, un copil sau un vârstnic. Am văzut oameni loviți cu bastoanele și alergați pe străzile capitalei, oameni care au ajuns în spitale cu răni deschise de la armamentul folosit de jandarmi, jurnaliști atacați pentru a nu putea surprinde imaginile represiunii aplicate celor care protestau, dar am văzut și oameni care nu s-au dat bătuți și care au continuat să se opună abuzului celor care ar fi trebuit, în realitate, să-i apere, nu să-i lovească.



Sute de plângeri penale au fost depuse la Parchete, însoțite de clipuri, imagini și chiar mostre de haine îmbibate cu gaze, dar iată că nici după un an dosarul nu înaintează.



Ieșim în Piață pe 10 August să cerem pedepsirea vinovaților!



Ieșim în Piață să le arătăm că nu am uitat cum ne-au încălcat drepturile și cum ne-au umilit!



Ieșim în Piață să cerem ca dosarul 10 August să fie cât mai repede soluționat, cei care au abuzat de funcții să fie pedepsiți prin lege, iar celor cărora li s-au încălcat drepturile să li se facă dreptate!", anunțau protestatarii pe facebook înaintea evenimentului.



