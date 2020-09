FOTO "Conspirationistii" din Romania sfideaza pandemia si se pozeaza fara masca in metrou, autobuze si in magazine. Se fac pregatiri pentru protestul "Fara Botnita"

Oamenii se revolta ca trebuie sa poarte masca atat ei, cat si copiii lor, intr-un grup public pe Facebook, "Fara botnita". In cadrul grupului posteaza adesea fotografii cu ei in spatiile publice, cum ar fi in metrou, sau la magazin, fara sa poarte masca. Mai mult, distribuie materiale provenite din surse indoielnice, cu presupuse teorii ale conspiratiei asociate cu pandemia de COVID-19 si chiar organizeaza un protest.