FOTO - Donald Trump a ajuns ținta ironiilor pe Internet, dupa ce a aparut o fotografie in care pare ca semneaza o hartie goala

Preşedintele american Donald Trump este ţinta ironiilor în social media, după ce Casa Albă a postat imagini cu el la spitalul Walter Reed, semnând ceea ce pare să fie o hârtie albă, relatează News.ro.

“Preşedintele Donald Trump munceşte în sala de conferinţă de la Walter Reed National Military Medical Center”, este mesajul Casei Albe, alături de o imagine cu Donald Trump având în faţă dosare şi hârtii.

Imaginea a fost distribuită şi de fiica preşedintelui, Ivanka Trump, cu mesajul: “Nimic nu-l poate împiedica să muncească pentru poporul american. NEOBOSIT!”.

Însă potrivit presei, Casa Albă a postat două imagini cu Trump aparent muncind, fiind vorba de fapt de o şedinţă foto făcută pentru a se induce în eroare opinia publică. Jon Ostrower, redactor şef al publicaţiei Air current, a analizat datele fotografiilor şi a constatat că imaginile au fost surprinse la zece minute una faţă de cealaltă, însă în ele apare preşedintele muncind în două locuri diferite.

Şi reporterul Andrew Feinberg, acreditat la Casa Albă, a analizat fotografiile şi a constatat că Trump “pare să se semneze pe o foaie albă”.

Numeroase persoane au reacţionat ironic pe Twitter, după apariţia imaginilor. “A fost un star de reality TV. În ceea ce îl priveşte, trebuia doar să se fotografieze pentru a-şi promova cântecul «look presidential» pe care îl cântă”, a notat un utilizator de Twitter.

Altă persoană a scris: “Este singura «muncă» pe care o poate presta. Şi în mintea lui, atât timp cât simte că munceşte şi că este crezut, este la fel de bine, dacă nu mai bine decât să facă ceva. Trăim preşedinţia reality TV”.

Alţi oameni au remarcat faptul că Trump nu foloseşte mască, deşi se află în spital, unde el şi alţi pacienşi sunt trataţi pentru coronavirus. “Nu este o surpriză uriaşă că aceste fotografii sunt aranjate şi sunt amuzat de cei care remarcă faptul că dacă măreşti fotografia se vede că el semnează o hârtie albă, însă este cu adevărat teribil că el încă nu poartă mască. Sper că nu s-a infectat fotograful din cauza vanităţii sale ”, a afirmat Alex von Tunzelmann, care este istoric.

Medicii Sean Conley şi Brian Garibaldi au declarat, duminică, la Walter Reed National Military Medical Center, că starea preşedintelui SUA, Donald Trump, se îmbunătăţeşte şi că liderul de la Casa Albă ar putea fi externat luni. Trump a fost testat pozitiv cu coronavirus în urmă cu câteva zile.

NEW: The White House has released these photos which purport to show @realDonaldTrump "at work" at Walter Reed National Military Medical Center. pic.twitter.com/vSRcH7o2Hq