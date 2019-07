FOTO / Doua hoațe au fost prinse in timp ce incercau sa fure un telefon mobil

Incidentul s-a petrecut în 29 iulie, la ora 16.20, în stația de autobuz de pe str. Memorandumului, în zona farmaciei Ducfarm.

”În timp ce eu intram in farmacie, una din ele m-a imbrancit usor si si-a bagat mana pe sub bratul meu stang si mi-a furat telefonul din geanta. Apoi i l-a dat celeilalte. Nu au mai putut iesi din farmacie, deoarece o doamna le-a blocat in usa farmaciei si mi-a atras atentia.

Hoata a lasat telefonul pe balustrada scarilor interioare. Au negat si au iesit din farmacie. M-am luat dupa ele si am reusit sa fac cateva poze. Apoi, doamna care le blocase in farmacie mi-a zis ca intentionat intrase si dansa deoarece le-a recunoscut.

Fusesera la furat si in magazinele Sora. Dansa lucreaza acolo, intr-unul din micile magazine / buticuri de la parter”, a relatat Adriana Silaghi.