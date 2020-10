FOTO Dupa 22 de ani, Mircea Cartarescu s-a casatorit și religios: Soția sa, o celebra scriitoare, este cu 18 ani mai tanara

Scriitorii Mircea Cărtărescu (64 de ani) şi Ioana Nicolaie (46 de ani) s-au căsătorit religios în această vară, la Sângeorz, după 22 de ani de viaţă împreună.

Anunţul a fost făcut de Ioana Nicolaie pe pagina de Facebook.

"Azi am vrut să pun o poză cu noi trei, nu avem prea multe, asta e una dintre cele recente. Eram la Sângeorz, în vară, eu şi Mircea ne căsătoream religios după douăzeci şi doi de ani de viaţă împreună", a scris pe Facebook scriitoarea Ioana Nicolaie.

Cei doi scriitori au împreună un fiu, Gabriel.

Mircea Cărtărescu, care a lansat anul acesta "Nu striga niciodată ajutor", primul volum de poeme după 30 de ani, la editura Humanitas, s-a născut pe 1 iunie 1956, în Bucureşti.

A absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti în 1980. În prezent, este profesor dr. în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. Este poet, prozator, eseist, critic literar şi publicist. A publicat numeroase volume, începând cu 1980, care i-au fost traduse în peste 20 de limbi.

Cărţile lui au fost premiate de Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România şi din Republica Moldova, Ministerul Culturii, ASPRO, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, Asociaţia Editorilor din România.

Romanul „Nostalgia” a primit în 2005 Premiul literar „Giuseppe Acerbi“, Castel Goffredo, Italia. Autorul a primit, între altele, Premiul Internaţional pentru Literatură de la Vileniča (2011), Premiul Internaţional pentru Literatură „Haus der Kulturen der Welt“, Berlin (2012), Premiul internaţional pentru literatură, Berlin (2012), Premiul Spycher - Literaturpreis Leuk, Elveţia (2013), Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Poezie de la Novi Sad (2013), Premiul Tormenta en un vaso, Spania (2014), Premiul Euskadi de Plata, San Sebastian (2014), Premiul cărţii pentru înţelegere europeană al oraşului Leipzig (2015); Premiul de stat al Austriei pentru literatură europeană, 2015, Premiul Leteo, Spania (2017) şi Premio Formentor de las Letras (2018).

Ioana Nicolaie s-a născut în Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud. A publicat mai multe volume de versuri ("Poză retuşată", "Nordul", "Credinţa", "Cenotaf", "Autoimun" - desemnat de către Uniunea Scriitorilor „Cartea Anului“ 2013), antologia "Lomografii", patru romane ("Cerul din burtă", "O pasăre pe sârmă", "Pelinul negru", "Cartea Reghinei") şi literatură pentru copii ("Aventurile lui Arik", "Arik şi mercenarii" şi "Ferbonia"). A fost nominalizată la premii naţionale şi internaţionale, cel mai important fiind Eastern European Literature Award. Volumul "Nordul" a apărut în germană în 2008, "Cerul din burtă" a fost publicat în 2013 în suedeză şi în 2014 în bulgară, iar "O pasăre pe sârmă" se traduce în sârbă. "Autoimun" a apărut în bulgară în 2016.

Potrivit editurii Humanitas, a fost inclusă în cincisprezece volume colective româneşti ("Ferestre ’98", "40238 Tescani", "Cartea cu bunici", "Intelectuali la cratiţă", "Cartea simţurilor", "Bucureştiul meu", "Scriitori la poliţie" etc.) şi în numeroase reviste şi antologii străine (Poésie 2003: Roumanie, territoire d’Orphée, New European Poets, An Anthology of Contemporary Romanian Poetry etc.). Invitată pentru lecturi şi conferinţe la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale de literatură. Selecţii din versurile autoarei au apărut în Franţa, Anglia, Germania, Austria, Canada, Suedia, Polonia, SUA şi Bulgaria. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a PEN România.

