FOTO Gabriela Firea le-a dat peste nas carcotașilor: Surpriza pe care primarul le-a facut-o elevilor bucureșteni pentru inceperea anului școlar

Primarul General, Gabriela Firea, a ținut să le dea peste nas cârcotașilor și celor care s-au îndoit de faptul că își va ține cuvântul dat bucureștenilor, în legătură cu reluarea circulației tramvaiului 41 înainte de începerea anului școlar. Atacată în numeroase rînduri de sceptici, Gabriela Firea s-a străduit să se încadreze în termenul pe care singură și l-a fixat, iar apoi a ieșit cu o postare prin care i-a dezamăgit pe cei care îi doreau eșecul.

„Asa cum am promis, s-a reluat circulatia tramvaiului 41, inainte de inceperea noului an scolar! Sunt un om de cuvant si demonstram, inca o data, ca respectam termenele impuse si ca finalizam lucrarile de investitii in cel mai scurt timp!

Dupa o suspendare de aproximativ doua luni, timp in care s-au realizat o serie de lucrari absolut necesare la pasajele Ciurel si Grant, linia de tramvai 41 – care asigura transportul calatorilor intre cartierul Ghencea si nordul Capitalei, si-a reluat activitatea din data de 31 august.

De asemenea, am solicitat marirea capacitatii de transport in zona, astfel incat, dupa inceperea scolii, sa existe pe traseu suficiente mijloace de transport in comun pentru bucuresteni.

Astfel, tramvaiele liniei 41 şi-au reluat circulația între terminalele „Piața Presei Libere” și „Ghencea” pe Bd. Expoziţiei, Bd. Mărăşti, Bd. Alexandru Averescu, Str. Turda, pasajul Grant, Şos. Crângaşi, Str. Virtuţii, Str. Lujerului, Str. Braşov, Bd. Ghencea. Pe pasajul Grant, tramvaiele circulă alternativ în ambele sensuri pe firul de circulaţie dinspre Şos. Virtuţii spre Str.Turda.

STB SA a mărit capacitatea de transport cu cinci tramvaie pe relația Ghencea – Piața Presei Libere, menținând un număr suficient de autobuze pe liniile navetă 641, 642 și 643.

STB SA menţine în continuare liniile navetă de autobuz 641 și 642 pentru preluarea călătorilor și, în plus, a înfiinţat o nouă linie navetă de autobuze, 643, care funcţionează între terminalele „Ghencea” și „Lujerului”, pe Bd. Ghencea, Str. Braşov, Str. Lujerului, cu întoarcere în rondul situat înainte de intersecţia cu Bd. Iuliu Maniu.

Pe acest traseu autobuzele opresc comun cu cele ale liniei 641, precum şi în staţiile terminale „Lujerului” amplasate pe Str. Lujerului înainte şi după rond.

In aceste conditii, intervalul de succedare între două tramvaie consecutive poate fi menținut la 3-4 minute la orele de vârf, față de 2-3 minute cât era intervalul înainte de suspendarea liniei” a scris Gabriela Firea pe pagina de Facebook.

În plus, STB SA monitorizează permanent fluxurile de călători în zona deservită de această linie importantă și propune forurilor decizionale, în mod operativ, modificări ale capacității de transport, în funcție de cerere.