FOTO Gest SUPERB al membrilor Metallica: Au donat un sfert de milion de dolari primului spital privat de oncologie pediatrica

Rockerii de la cea mai populară trupă din lume, Metallica, s-au împlicat într-un eveniment caritabil: construcția spitalului oncologic pentru copii proiect inițiat de asociaţia "Dăruieşte viaţa". James Hetfiled, Lars Ulrich, Robert Trujillo şi Kirk Hammet, aflați la București pentru a susţine un concert pe Arena Naţională, s-au alăturat iniţiativei #NoiFacemUnSpital şi au donat suma de 250.000 de euro.

Gestul neașteptat a fost imediat anunțat pe Facebook de Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu de la "Dăruieşte viaţa".

Muzicienii americani au făcut donaţia prin intermediul fundaţiei lor, All Within My Hands.