FOTO Gwyneth Paltrow surprinde la aniversarea a 48 de ani - A pozat nud pentru fanii de pe rețelele sociale

Actriţa Gwyneth Paltrow a publicat, duminică, pe Instagram, cu ocazia împlinirii vârstei de 48 de ani, o fotografie în care apare în „costumul Evei”, potrivit news.ro.

Citește și: ANALIZĂ Piedone poate fi CÂȘTIGĂTOR ABSOLUT sau primarul de la S5 luat cu duba la penitenciar în timpul mandatului -Scenariile posibile din dosarul Colectiv

Alături de imagine, ea a scris: „Azi, în nimic altceva decât costumul Evei”.

Ea a mulţumit pentru urările primite la aniversare, iar fiica ei în vârstă de 16 ani a reacţionat cu un comentariu: „MOM”.

Actriţa şi-a petrecut ziua de naştere alături de soţul ei, Brad Falchuk, care a scris, între altele: „Şmechera împlineşte 48 de ani azi”.

Citește și: Fostul senator Gigi Chiru, cercetat pentru luare de mită încă din 2014, ar putea scăpa de acuzații - DNA încearcă a doua oară clasarea dosarului său

Paltrow şi Falchuk s-au căsătorit în septembrie 2018, într-o ceremonie restrânsă care a avut loc în East Hampton.

Gwyneth Paltrow, născută pe 27 septembrie 1972, a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul „Seven” (1995), în care l-a avut partener pe Brad Pitt. După rolurile din comedia romantică „Dincolo de uşi/ Sliding Doors” (1998) şi thrillerul „O crimă perfectă/ A Perfect Murder” (1998), Gwyneth Paltrow a devenit celebră pe plan mondial graţie rolului din „Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love” (1998), care i-a adus premiul Oscar şi Globul de Aur. S-a remarcat apoi în filme precum „Talentatul domn Ripley/ The Talented Mr. Ripley” (1999), „O familie genială/ The Royal Tenenbaums” (2001), „Uşuraticul/ Shallow Hal” (2001) şi „Dovada/ Proof” (2005). Actriţa a interpretat, între altele, rolul Pepper Potts, asistenta şi iubita personajului Iron Man din francizele cinematografice „Iron Man” şi „The Avengers”. Deţine brandul de lifestyle Goop şi are propriul podcast.