Starul lui Paris Saint-Germain, Marco Verratti, si-a confirmat vara trecuta relatia cu Jessica Aidi, dupa divortul cu Laura Zazza. Accesează pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză sportivă și pronosticuri din România! xx x View this post on Instagram ?? A post shared by Jessica Aidi (@jessicaaidi) on Jan 26, 2020 at 11:30am PST View this post […]

The post FOTO: Italianul Marco Verratti are o iubita RAVASITOARE! appeared first on Cancan.ro.