FOTO Joe Biden, semnal interesant inaintea alegerilor: Susține relațiile intre lesbiene

Fotbalista Megan Rapinoe şi baschetbalista Sue Bird s-au logodit, cele două sportive postând în social media o imagine cu momentul de după cererea în căsătorie, anunță news.ro.

În fotografie poate fi văzută Rapinoe în genunchi punându-i inelul pe mână lui Bird.

Cele două formează de trei ani un cuplu.

Rapinoe şi Bird au primit numeroase mesaje de felicitare după anunţul de pe reţelele de socializare, inclusiv de la Joe Biden, candidat la preşedinţia SUA.

Sue Bird are 40 de ani, iar Rapinoe 35.

Love will always win. Congratulations, @S10Bird and @mPinoe! https://t.co/isj9Q2R3R8