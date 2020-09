FOTO Mizerie de nedescris in cabinetul ginecologic unde o femeie de 45 de ani a murit dupa o intrerupere de sarcina

Noi detalii ies la iveala in cazul femeii de 45 de ani din Prahova, care a murit in urma unei interventii de intrerupere de sarcina intr-un cabinet privat din Ploiesti. Medicul care a facut chiuretajul a recunoscut ca a plecat de langa pacienta care sangera puternic. A lipsit aproape o ora, timp in care femeia s-a stins sub ochii fiicei sale, care o insotea.