FOTO O vedeta a plecat de la Antena 1 ca sa iși urmeze iubitul marocan, fost fotbalist la Dinamo

Raluca Campean, fosta prezentatoare a stirilor din sport la Antena 1, si-a lasat job-ul din televiziune si a mers in Maroc, imediat dupa ce iubitul ei, Reda Jaadi, si-a reziliat contractul cu Dinamo, anunță romaniatv.net.

Raluca Campean si Reda Jaadi au in plan si sa se casatoreasca in viitorul apropiat.

Reda Jaadi are 25 de ani si fost adus la Dinamo de Mircea Rednic in iarna lui 2019. Nu a stat prea mult in Stefan cel Mare si a plecat in vara urmatoare. Acum joaca in Maroc, la FUS Rabat.