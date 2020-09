FOTO Osemintele a patru detinuti politici decedati in colonia de la Periprava, deshumate in cadrul campaniei de cercetari arheologice desfasurata de AFDPR

Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania (AFDPR) in colaborare cu Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General au desfasurat in perioada 31 august - 4 septembrie 2020 o noua campanie de cercetari arheologice in localitatea Periprava, com. C.A. Rosetti, jud. Tulcea. Actiunea a avut ca obiectiv cautarea, descoperirea si recuperarea ramasitelor pamantesti ale detinutilor politici decedati in fosta colonie penitenciara.