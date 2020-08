FOTO PMP iși ia un jurnalist, pe modelul patentat de PNL cu Rareș Bogdan, inainte de alegeri: Va candida pentru primaria orașului cu cel mai curat aer din țara

După ce PNL a dat lovitura prin aducerea, înainte de alegerile europarlamentare din mai 2019, a lui Rareș Bogdan, PMP vrea să repete și ea figura și și-a adus un jurnalist cu vechi. După ce a fost la Pro TV, Antena 1, Național TV și B1 TV, Alex Ferariu a decis să intre în politică și a acceptat propunerea venită din partea partidului condus de Eugen Tomac.

”Avem casa de aproximativ 20 de ani în Breaza, iar acum un an am hotărât, împreuna cu soția, să ne mutăm cu totul în acest frumos oraș de pe Valea Prahovei. Pentru că am văzut cum a fost administrat în ultimele mandate și pentru că îmi este foarte clar că se poate mult mai mult pentru cei din Breaza, după discuțiile pe care le-am avut cu doamna deputat Cătălina Bozianu, am decis să fiu candidatul Partidului Miscarea Populară pentru Primăria Breaza.”, a declarat, în exclusivitate, pentru STIRIPESURSE.RO, Alex Ferariu.

Fostul jurnalist face parte dintr-o echipă de tineri din PMP, unde se remarcă Ioana Constantin, Mihail Neamțu și Lucian Cătălin Iliescu, toți candidați în București, la primăriile de sector. Alex Ferariu mizează pe banii europeni pentru dezvoltarea localității cu cel mai curat aer din România.

”Sunt convins că, alături de echipa PMP Breaza, se pot realiza și proiectele care acum zac uitate prin sertarele de la primărie, dar și multe altele, atât de necesare întregului oraș.”, a adăugat, pentru STIRIPESURSE.RO, Alex Ferariu, la prima experiență în politică.

